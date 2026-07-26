El saco de lana que creías pasado de moda volvió y es el favorito del invierno.

Hay prendas que nunca terminan de irse. Simplemente quedan relegadas al fondo del placard durante algunos inviernos hasta que la moda decide darles una nueva oportunidad. Eso está pasando con el cárdigan de lana, ese saco tejido con botones que muchas personas dejaron de usar hace años y que hoy volvió a convertirse en uno de los grandes protagonistas de la temporada. Antes de salir de compras, quizás convenga revisar ese estante donde quedaron las prendas "por si algún día vuelven". Ese día, al parecer, llegó.

Su regreso no responde únicamente a una cuestión estética. En un momento en el que la moda apuesta por prendas versátiles, cómodas y que puedan usarse durante varios años, el cárdigan reaparece como una de las mejores inversiones del guardarropa. Abriga sin ser pesado, permite vestirse en capas y combina prácticamente con cualquier conjunto, desde un jean hasta un pantalón de vestir o una falda.

Hace algunos años era difícil imaginar que un cárdigan pudiera convertirse en protagonista de un look. Sin embargo, las tendencias recuperaron muchas prendas consideradas "vintage" y demostraron que, según cómo se combinen, pueden verse completamente actuales.

Hoy los modelos oversize conviven con versiones más cortas y entalladas. También ganaron protagonismo los tejidos gruesos, los botones grandes y los colores clásicos como gris, beige, camel, negro y marrón, aunque este invierno también se destacan tonos como bordó, verde oliva y azul marino.

Cómo usar el cárdigan este invierno

Una de las grandes ventajas de esta prenda es que no hace falta cambiar por completo el guardarropa para incorporarla. La combinación más simple sigue siendo un jean recto, una remera básica y un cárdigan abierto. Es un conjunto cómodo que sirve tanto para salir a caminar como para ir a trabajar o compartir una comida con amigos. Quienes buscan un estilo un poco más elegante pueden usarlo sobre una camisa blanca o celeste, dejando ver apenas el cuello y los puños.

Otra forma de llevarlo consiste en usarlo completamente cerrado, como si fuera un suéter. En ese caso combina muy bien con pantalones sastreros, jeans de tiro alto o faldas midi, logrando un look sencillo pero prolijo.

También es una excelente opción para los días más fríos porque funciona como una capa adicional debajo de un tapado de paño, un blazer o un trench sin generar demasiado volumen.

Antes de comprar uno nuevo, revisá el placard

Una de las razones por las que el cárdigan volvió con tanta fuerza es que no hace falta salir de compras para sumarse a la tendencia. Muchas personas ya tienen uno guardado en casa, heredado de un familiar o comprado hace varios años.

El saco de lana que creías pasado de moda volvió y es el favorito del invierno.

Su diseño prácticamente no cambia con el paso del tiempo, por lo que un modelo clásico puede seguir viéndose actual simplemente combinándolo con prendas más modernas. En un contexto donde cada vez se valora más reutilizar la ropa y apostar por un consumo más consciente, el regreso del cárdigan demuestra que algunas prendas nunca pasan realmente de moda.