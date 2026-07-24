La Ciudad de Buenos Aires cerrará durante 24 horas un tramo de la Autopista Dellepiane para avanzar con las obras de transformación de la traza. La interrupción comenzará este sábado 25 de julio y se extenderá hasta el domingo 26, cuando se instalará una nueva pasarela peatonal a la altura de la calle Albariño.

El corte afectará ambos sentidos de circulación entre la avenida Argentina y Escalada. Durante ese período, todo el tránsito será desviado hacia las colectoras, mientras que quienes deseen evitar la zona podrán utilizar la Autopista Perito Moreno para conectar la AU 25 de Mayo con la avenida General Paz.

El operativo forma parte del plan de renovación integral que lleva adelante Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) dentro del proyecto que busca convertir a la Dellepiane en la primera "Autopista Parque" de la Ciudad.

¿Cómo serán los desvíos durante el corte de la Autopista Dellepiane?

Según informó el Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño, desde las 15 horas del sábado los vehículos que circulen por la autopista deberán continuar su recorrido por las colectoras, ya que el tramo principal permanecerá completamente cerrado mientras se realiza el montaje de la estructura.

Como alternativa para los conductores que transiten entre el centro porteño y la avenida General Paz, la Ciudad recomendó utilizar la Autopista Perito Moreno, que permitirá evitar el sector afectado por las obras.

La restricción responde a la necesidad de instalar una grúa de gran porte sobre la calzada para colocar las dos vigas principales de la nueva pasarela peatonal. Cada una de ellas pesa aproximadamente 150 toneladas, tiene 25,80 metros de largo y 4,50 metros de ancho, por lo que el procedimiento requiere interrumpir totalmente la circulación durante un día.

La estructura que se instalará a la altura de Albariño permitirá conectar de manera segura ambos lados de la autopista y facilitará el acceso a una futura estación central del Metrobús. Además, contará con rampas para personas con movilidad reducida, usuarios de sillas de ruedas y cochecitos de bebé.

Los detalles de la obra que cambiará la autopista Dellepiane

El ministro de Movilidad e Infraestructura porteño, Pablo Bereciartua, sostuvo que las obras forman parte del Sistema Integrado de Movilidad Urbana y buscan mejorar la conectividad, la seguridad vial y el transporte público en el sur de la Ciudad.

La intervención beneficiará a unos 200.000 vehículos que utilizan diariamente la autopista, además de mejorar la movilidad de aproximadamente 63.000 vecinos de la zona y reducir los tiempos de viaje de unos 15.000 usuarios del transporte público.

Una vez finalizado el proyecto, la Dellepiane contará con un parque lineal de cuatro kilómetros, bicisendas, senderos peatonales, espacios deportivos, áreas recreativas y nueva infraestructura hidráulica destinada a mejorar el drenaje de la cuenca Cildáñez y reducir el riesgo de anegamientos durante lluvias intensas.