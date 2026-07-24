Eduardo Galeano, periodista y escritor: "Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos"

Eduardo Galeano fue uno de los escritores más influyentes de América Latina y una de sus frases más recordadas es: “Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos". La frase pertenece a una de sus obras de finales de los '80 y todavía hoy es citada en charlas, textos académicos y espacios de reflexión.

¿Cómo nació la icónica frase de Eduardo Galeano?

La cita pertenece a El libro de los abrazos, publicado en 1989 y considerado una de sus obras más poéticas. Se trata de un texto que reúne relatos breves, reflexiones y fragmentos donde el autor combina lo íntimo con lo político. La frase aparece dentro de un pasaje llamado "Celebración de las contradicciones", en el que Galeano desarrolla la idea de que la identidad no es algo fijo ni definitivo, sino un proceso en constante cambio.

En ese fragmento, el escritor uruguayo señala que la identidad no puede entenderse como una pieza inmóvil, sino que debe considerarse como el resultado siempre cambiante de las contradicciones que atraviesan la vida cotidiana. Con esa imagen, Galeano propone pensar la identidad no como algo dado, sino como algo que se construye permanentemente a través de la acción.

El sentido de la frase remite a una idea central en el pensamiento de Galeano: las personas no están definidas de una vez y para siempre, sino que se redefinen a partir de lo que hacen. La identidad, en esta lectura, no es estática ni heredada de manera inmodificable, sino que se transforma a partir de las decisiones, los actos y los pequeños gestos cotidianos.

Hoy en día, la cita se utiliza en distintos ámbitos, desde la psicología, la educación y hasta contextos laborales, como un disparador para pensar el crecimiento personal como un proceso activo y no como un estado fijo.

¿Quién fue Eduardo Galeano?

Nacido el 3 de septiembre de 1940 en Uruguay y fallecido el 13 de abril de 2015, el escritor se destacó por su capacidad para abordar una amplia variedad de temas, desde la historia y la política hasta la cultura y la identidad latinoamericanas. Entre sus obras más conocidas se destaca "Las venas abiertas de América Latina", un lúcido y vasto análisis sobre el saqueo de los recursos naturales de la región latinoamericana por parte de las grandes potencias extranjeras. Sus obras se han convertido en grandes clásicos del pensamiento crítico y político de la región.