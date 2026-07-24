En un Congreso en receso, LLA planifica el tratamiento de los cambios en Inocencia Fiscal

Fuentes parlamentarias señalaron a El Destape que el oficialismo todavía no tiene definidas las fechas de las posibles comisiones y potencial dictamen.

Sobre el cierre del jueves, ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de reforma de la ley de Inocencia Fiscal. Si bien el Congreso está en el receso informal de invierno, La Libertad Avanza (LLA) está presto a iniciar las conversaciones con bloques aliados para buscar la aprobación del texto enviado por el ministro de Economía, Luis Caputo, necesitado de dólares para reservas y el pago de la deuda externa.

Fuentes parlamentarias señalaron a El Destape que el oficialismo todavía no tiene definidas las fechas de las posibles comisiones y potencial dictamen. Estiman que el proyecto ingresará a la comisión de Hacienda y Presupuesto y "tal vez Legislación General".

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Negociaciones clave: los 130 votos en la mira de LLA

Respecto a diálogos con los bloques aliados en busca de los votos para la aprobación, afirmaron que ya comenzaron los tanteos. "Informalmente se habla todo el tiempo", acotaron. Desde una bancada que suele acompañar los proyectos enviados por la Casa Rosada, acotaron que antes del receso les habían adelantado que podría haber alguna reunión por el temario del segundo semestre del año para la primera semana de agosto.

Desde el entorno de un diputado opositor a la Casa Rosada conjeturaron que el oficialismo tuvo "130 en la aprobación del Super RIGI", por lo que cree que "aspiran a sostener eso". "El tema es que nosotros estamos lejos de darle la vuelta. Nadie labura eso", se lamentó.

Ese número de 130 incluiría a los 95 de LLA, los 12 del PRO, 6 de la Unión Cívica Radical, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y bloques que responden a gobernadores con línea directa con la Casa Rosada.

"Excepto en la eliminación de las PASO, en los demás proyectos el bloque acompañaría al Poder Ejecutivo", especularon fuentes boinas blancas. Desde el partido de Mauricio Macri informaron que no hubo conversaciones esta semana. Por el lado del MID, indicaron que no definieron postura.

Por su parte, el peronismo ya avisó que rechazarán el proyecto. Fuentes de la bancada de Unión por la Patria consultadas por este medio evaluaron que "no hay modificaciones sustanciales". En declaraciones a Futurock, la diputada nacional Cecilia Moreau lanzó: "Ahora quieren insistir con la Ley de Inocencia Fiscal, cuando el único que se benefició fue (el exjefe de gabinete Manuel) Adorni".

Qué cambios busca aplicar Economía al régimen fiscal

La reforma de la ley de Inocencia Fiscal, que el Gobierno propone para que los ciudadanos saquen "los dólares del colchón" y los formalicen. Según afirmó Caputo, hay cerca de "160 mil millones de dólares" sin declarar. "Necesitamos que el ahorro se vuelque al sistema financiero para que el país crezca nuevamente y eso genere mayores recursos", acotó en la conferencia de prensa brindada el miércoles.

Los cambios propuestos en el proyecto eliminan los topes y barreras patrimoniales de ingreso al régimen y la autorización para los Grandes Contribuyentes para adherir a la "modalidad simplificada".

Por otra parte, se reforma el artículo 40 de la ley de Inocencia Fiscal (27.799), por el que se ajustan los parámetros y causales por los cuales ARCA puede quebrar la presunción de exactitud del contribuyente; y se se invierte la carga de la prueba hacia el organismo tributario, por el cual este no podrá utilizar presunciones, sino que solo podrá valerse de la información declarada.

Por último, agregan un artículo 42 bis, por el que, si el contribuyente paga el ajuste para no perder el régimen y posteriormente se revoca la impugnación de ARCA, se le restablece plenamente la presunción de exactitud. En este escenario, ARCA está obligada a reintegrar los importes con intereses de repetición en un plazo no mayor a 45 días hábiles desde la notificación de la resolución firme.