Un famoso mediático intentó justificar la dictadura y se pudrió todo al aire de Crónica TV: “Estas diciendo pavadas”

Dura discusión en Crónica.

El clima se calentó en cuestión de segundos. Fabio Cuggini, el peluquero devenido en habitué de los pisos de streaming y la tevé de espectáculos, protagonizó un cruce filoso con una periodista durante una entrevista en Crónica TV, luego de deslizar comentarios que pusieron en un mismo lugar a militares, "seudo militares", peronistas y montoneros.

La frase de Cuggini que desató la pelea

Cuggini, que en su momento se mostró como uno de los apoyos visibles de Javier Milei y hoy atraviesa un enojo público con el mandatario, fue el invitado del día. En medio de la charla, lanzó una frase que encendió la mecha: "Les gusta el masoquismo. Militares, pseudos militares, peronistas, montoneros nos cagaron todos".

Fabio Cuggini se mete en otra polémica.

La respuesta de la cronista no tardó en llegar. Con tono firme, le marcó la cancha: "No pongas en los demás cosa que no pensamos. Obviamente no podría estar de acuerdo con un gobierno militar con los desaparecidos y las torturas que llevaron adelante".

La periodista le frenó el carro a Cuggini

Lejos de bajar el tono, el entrevistado redobló la apuesta y le contestó, tajante: "Sabés que estás diciendo pavadas". La periodista, que no estaba dispuesta a dejar pasar el comentario, lo interrumpió de inmediato: "Sos un irrespetuoso".

El intercambio, breve pero intenso, quedó como una postal más de los cruces habituales que suele protagonizar Cuggini frente a cámara. No es la primera vez que el peluquero se involucra en discusiones políticas al aire: en otras oportunidades ya había cuestionado a distintos referentes de la dirigencia y declarado que dejó de votar para pagar la multa correspondiente en cada elección.

Su estilo directo, y muchas veces provocador, lo convirtió en un invitado recurrente de los ciclos de streaming y la televisión de espectáculos, donde sus salidas suelen viralizarse casi de inmediato. Por ahora, ni Cuggini ni el canal emitieron declaraciones adicionales sobre el cruce, que en minutos ya circulaba en redes sociales con capturas del momento exacto en que la discusión se salió de cauce.