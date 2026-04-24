Una figura de la farándula argentina votó a Milei y ahora se siente estafada: "Me siento un boludo"

Otra figura se arrepiente de votar a Milei.

En la farándula argentina hay personajes que nunca pasan desapercibidos. Y cuando hablan de política, el impacto suele ser inmediato. Eso fue lo que ocurrió con una figura, quien sorprendió con un giro inesperado en su postura sobre el gobierno de Javier Milei.

¿Quién es la figura que se sienta estafada por Javier Milei?

Durante la campaña, Fabio Cuggini había sido uno de los apoyos más visibles del espacio libertario dentro del mundo del espectáculo. Sin embargo, en las últimas horas decidió tomar distancia y lo hizo sin medias tintas, con declaraciones que rápidamente se viralizaron.

“Me siento un boludo que me estafen los tipos que te prometen”, lanzó en una entrevista en TN, marcando un quiebre claro con el discurso que había sostenido tiempo atrás.

Fabio Cuggini criticó a Milei.

El enojo no quedó solo en una frase. Cuggini fue más allá y apuntó directamente contra funcionarios del oficialismo en medio de los recientes escándalos. “Éticamente tienen que dar un paso al costado”, sostuvo, en un mensaje que dejó en evidencia su desilusión.

En su análisis, también cuestionó el manejo interno del Gobierno y recordó situaciones que, según él, muestran contradicciones. “No nos olvidemos que renunció un tipo por una cafetera, después lo fue a buscar. Es el cuento de la buena pipa”, disparó, con su estilo frontal.

El cambio de postura no pasó inadvertido. De ser un defensor activo del proyecto libertario, ahora se muestra crítico y decepcionado, algo que genera ruido tanto en el ámbito político como en el mediático.

Más allá del caso puntual, sus palabras reflejan un fenómeno que empieza a aparecer en distintos sectores: el desencanto de quienes apostaron por un cambio y hoy sienten que no se cumplió lo prometido.

En un escenario cada vez más polarizado, estas voces adquieren peso propio. No solo por lo que dicen, sino por el lugar desde el que hablan. Así, Cuggini volvió a quedar en el centro de la escena. Pero esta vez, no por un corte de pelo, sino por un cambio de postura que dio que hablar.