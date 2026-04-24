Javier Milei vio afectada su imagen por el caso Adorni y $Libra y eso se refleja en las encuestas.

Una nueva encuesta sobre el gobierno de Javier Milei y las perspectivas para las elecciones de 2027 sostiene que el experimento libertario vive un momento de extrema fragilidad. Los números de base son contundentes. El 57,2% de los encuestados evalúa negativamente la gestión de Javier Milei como presidente, frente a un 42,8% que la considera positiva, en medio del escándalo del jefe de gabinete Manuel Adorni. En paralelo, el 48% cree que el país está yendo en dirección incorrecta. Esto se refleja en el resultado electoral de cara a los comicios del año próximo: ¿quién gana hoy?

El informe Radar Argentina de Rubikon Intel indica también que la inflación y el aumento de precios encabezan con amplia ventaja el ranking de preocupaciones ciudadanas, con el 61,9% de las menciones. Le siguen el desempleo o la falta de ingresos (48,8%), la inseguridad (37,4%) y la corrupción en el gobierno (34,5%). El informe señala que la inflación, la pérdida de ingresos y la inseguridad son los principales factores que alimentan el malestar social.

El mapa electoral: final abierto en 2027

En la proyección electoral, La Libertad Avanza lidera con el 29,4% seguida por el Peronismo con el 25,4%. El PRO/Juntos por el Cambio alcanza el 7,3%, la izquierda el 6,5% y el voto en blanco el 5,3%. Un dato que no puede ignorarse: el 17,7% todavía no tiene claro su voto, un segmento volátil que podría definir quién será el próximo presidente de la Argentina.

En el mapa de imagen de dirigentes, Milei registra un saldo de -15,2 puntos entre imagen positiva y negativa. Karina Milei tiene el peor resultado del oficialismo con -45,3%, seguida por Adorni con -40,5%.

El informe concluye que el gobierno atraviesa un escenario donde el apoyo existe pero convive con un malestar creciente y dos escándalos ($Libra y Adorni) que erosionan su principal activo político: la presunta imagen de honestidad y ruptura con la casta.

El caso $LIBRA: casi la mitad ve intención deliberada

Uno de los capítulos más dañinos para el gobierno es el que analiza la percepción ciudadana sobre el caso $LIBRA, la criptomoneda que Milei promocionó en redes sociales. El 82,2% de los encuestados declaró conocer el caso, entre quienes lo siguen de cerca (47,5%) y quienes escucharon algo al respecto (34,7%).

Entre quienes conocen el caso, el 47,1% considera que fue un acto deliberado para beneficiarse económicamente o favorecer a terceros. El 23,6% cree que Milei actuó con negligencia sin informarse sobre lo que promocionaba. Solo el 11,2% lo interpreta como un error de juicio sin intención de dañar, y apenas el 6,6% lo descarta como una operación política para atacar al gobierno.

El dato más impactante aparece ante un escenario hipotético judicial: si se demostrara que empresas vinculadas a $LIBRA realizaron pagos al entorno directo del presidente, el 24,6% dejaría de apoyarlo, el 23,3% seguiría apoyándolo de todas formas, y el 52,2% afirma que nunca lo apoyó.

El escándalo Adorni y el discurso anticasta

El segundo caso analizado es el del jefe de Gabinete Manuel Adorni, sobre quien pesan denuncias judiciales por la compra de propiedades que no se condicen con su sueldo como funcionario. El 84,5% de los encuestados afirmó conocer el caso.

Entre quienes lo conocen, el 54,1% considera que es un caso claro de enriquecimiento ilícito aprovechando el cargo. Solo el 9,5% lo atribuye a una operación política para atacar al gobierno. Cuando se les preguntó cómo afecta esto su percepción del gobierno, el 30,4% dijo que la empeora porque contradice el discurso anticasta, el 31% señaló que ya tenía una mala imagen del gobierno, el 21,8% admitió que le genera dudas aunque no cambia su posición, y apenas el 16,8% dijo que no cambia nada porque confía en el gobierno.

Los viajes de Milei, en la mira

El informe también midió la percepción sobre la actividad internacional del presidente. Con más de 35 viajes al exterior y un presupuesto para desplazamientos que creció más del 60% respecto al año anterior, el 37% considera que esa actividad es innecesaria y que Milei debería priorizar los problemas internos. El 18,5% la califica directamente como perjudicial porque los viajes ideológicos dañan la imagen del país, y el 14,3% la ve positiva en lo diplomático pero excesiva en el gasto dado el contexto de ajuste. Solo el 19,3% la evalúa positivamente sin reservas.