La fiscal federal Alejandra Mangano pidió este jueves archivar la causa que investiga el viaje de Bettina Angeletti, la esposa de Manuel Adorni, en el avión presidencial a Estados Unidos porque no configuró ningún delito. También planteó que no hubo gastos para el Estado ya que utilizó asientos que iban a estar vacíos y que no hubo pedido de viáticos durante su estadía.

"La decisión de Presidencia de la Nación de cursar una invitación a Bettina Julieta Angeletti para viajar en el avión oficial constituye un uso razonable de la discrecionalidad de las decisiones presidenciales y carece de entidad para configurar algunos de los delitos denunciados", dice la solicitud de la fiscal Mangano. Ahora el juez federal Daniel Rafecas deberá tomar una decisión sobre el caso.

La investigación judicial buscaba determinar si existió o no malversación de fondos públicos luego de que el funcionario viajara junto a su esposa en el avión presidencial para participar del evento Argentina Week, realizado en marzo pasado en la ciudad de Nueva York.

Tras analizar los registros, la fiscal del caso concluyó que el viaje y estadía de Angeletti no generó gastos adicionales para el Estado ni violó normativas vigentes. Según planteó, la esposa de Adorni viajó como invitada y aprovechó la capacidad ociosa de la aeronave. Tampoco hubo viáticos destinados desde Jefatura para la estadía de su esposa.

"Así, a partir de todas las constancias de pago, facturación y detalles de gastos vinculados a la actividad del Jefe de Gabinete en el viaje oficial de referencia, se encuentra acreditado que la presencia de Bettina Julieta Angeletti no generó un costo adicional para el Estado y que las erogaciones realizadas por la administración pública se limitaron al pago del hospedaje y traslado del Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, conforme las reglamentaciones vigentes", señaló en el documento.

Cómo fue el viaje de regreso de Nueva York

Según documentos a los que accedió El Destape, la Justicia tuvo en su poder los pasajes de ambos, que excedieron los 10.000 dólares: el ticket del jefe de Gabinete fue emitido por 4.910,35 dólares, mientras que el de Angeletti alcanzó los 5.154,55 dólares. En relación con la reserva, figura vinculada a "RESERVASPASAJES//JEFATURA.GOB.AR, Cytric y marcas de 'MISIÓN OFICIAL'".

En los pasajes Adorni y su esposa figuran como pasajeros en el mismo vuelo físico: JFK-EZE, DL 115, con fecha del 14 de marzo de 2026. Partieron a las 22.25 desde Estados Unidos y arribaron a Ezeiza a las 10.15 del día siguiente, en un servicio directo, sin escalas intermedias.

Los pasajes son de cuando Adorni y Angeletti volvieron de la Argentina Week: si bien ambos viajaron en el avión presidencial, volvieron en un vuelo de línea de la empresa Delta Air Lines. Una vez en Argentina, el jefe de Gabinete dio su versión sobre por qué había viajado a Estados Unidos junto a su esposa en el avión presidencial.

"Mi mujer iba a viajar a Nueva York. De hecho, ya tenía pasaje comprado para el 26 de febrero por US$5348 (...) Pero después hubo un cambio en el viaje: de Nueva York yo pasaba por Miami y quería que me acompañara", dijo en A24. Luego, sostuvo que Presidencia "la invitó" para que viajara el avión presidencial "porque no había otra forma". "Son trabajos muy sacrificados y era mi deseo que mi mujer me acompañe", agregó.