Panamá se despide de su afición antes del Mundial con goleada ante República Dominicana

​La selección de fútbol de Panamá se despidió el miércoles de su afición con un triunfo de 4-2 ante su similar de República Dominicana en ‌el penúltimo partido de preparación para ‌el Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, y que inicia la próxima semana.

Los goles del triunfo en un abarrotado estadio Rommel Fernández, los anotaron Tomás Rodríguez, Víctor Griffith, Cecilio Waterman y Kadir Barría.

"El partido cumplió con el objetivo, que era ver a la mayoría de los futbolistas, fuimos capaces de meter cuatro goles, pero hay que corregir. En un partido de despedida no puedes controlar las emociones, ​hemos metido cuatro goles, ⁠la verdad es que eso estuvo muy bien", dijo en conferencia de prensa ‌el director técnico de Panamá, Thomas Christiansen.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Tenemos que prepararnos de cara ⁠al partido con Ghana, tener más claridad y frescura ⁠de cara al gol, tener más equilibrio defensivo", apuntó respecto al primer partido del Mundial.

Panamá se adelantó a los 16 minutos con un disparo de derecha de Rodríguez dentro ⁠del área tras un rebote defensivo.

La selección "canalera" aumentó su ventaja a los ​44 minutos con un disparo de Griffith desde fuera del ‌área que fue desviado por un defensor ‌dominicano, dejando sin oportunidad de reaccionar al portero Xavier Valdez.

Para la segunda parte ⁠ambas selecciones realizaron varias modificaciones, y República Dominicana descontó cuando Mariano Díaz definió de derecha ante la salida del portero tras recibir un pase de Juanca Pineda a los 47 minutos.

Waterman metió el tercer gol de Panamá a los 57 minutos cuando ​definió de derecha ‌en el área tras eludir al portero y a un defensa después de recibir un largo pase de Andrés Andrade.

República Dominicana volvió a descontar a los 67 minutos por conducto de Erick Japa, quien definió de derecha en la entrada del área tras robarle el balón a Fidel Escobar.

El ⁠cuarto gol de Panamá lo anotó Kadir Barría, quien remató en el área chica un centro de Eric Davis a los 89 minutos.

Después del partido, los jugadores de Panamá dieron una vuelta olímpica para despedirse de su afición, aplaudirles, tomarse fotos con algunos aficionados y firmar playeras.

"Fue un partido medio raro, vamos a tener que trabajar y corregir muchas cosas para lo que queremos, que es el primer triunfo en el Mundial. Los goles son cosa del partido, ‌uno se queda con el trabajo y disfrutando de estos momentos, vamos a estar motivados", dijo Waterman a TVMAX.

Tras el triunfo ante su afición, la selección panameña viajará el jueves a Estados Unidos donde el sábado cerrará su preparación para el Mundial cuando juegue ante Bosnia y Herzegovina.

"Muy contento con el trabajo que se hizo hoy, un partido importante ‌de cara a lo que se viene, el resultado fue bueno y estamos felices. Espero seguir haciendo las cosas muy bien y hay que estar mentalizados para lo que se viene ‌en el Mundial", dijo ⁠Rodríguez a la cadena TVMAX.

En la Copa del Mundo, Panamá forma parte del Grupo L junto a Ghana, Croacia e Inglaterra. En su ​primer partido del certamen jugará ante Ghana el 17 de junio en Toronto, donde también enfrentará a Croacia el 23 de junio, y cerrará la primera fase contra Inglaterra el 27 de junio en Nueva York.

Con información de Reuters