De lavado a enriquecimiento: Cómo sigue la situación judicial del exsenador Kueider tras la condena por contrabando en Paraguay

El exsenador Eduardo Kueider fue condenado este lunes por tentativa contrabando a dos años de prisión por la Justicia de Paraguay. El exlegislador peronista que apoyó al gobierno de Javier Milei y cuyo voto fue clave para la sanción de la Ley Bases fue hallado culpable por ingresar al país vecino más 200.000 dólares sin declarar hace un año y medio cuando cruzaba en su auto por Ciudad del Este junto a su secretaria , lara Guinsel Costa. En diálogo con la prensa paraguaya, Kueider adelantó que apelará la sentencia. Su abogado Marcelo Bogado confirmó a El Destape que ya están trabajando en el planteo recursivo. Pero el horizonte no parece muy promisorio para el dirigente argentino. El exintegrante de la Cámara Alta seguirá con prisión domiciliaria en Paraguay. Además de enfrentar el proceso de extradición requerido por la justicia argentina, ya que en nuestro país enfrenta dos procesos judiciales más, fue notificado formalmente la semana pasada de que se le inició otra causa por lavado de activos en tierras guaraníes.

“Vamos a apelar la condena”, afirmó a El Destape el letrado Marcelo Bogado, defensor de Kueider en los procesos que tramitan en Paraguay junto a su socio Carlos Arévalos. En un reportaje con este medio, Bogado explicó los alcances de la sentencia que se conoció este lunes.

El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción de Asunción, presidido por Elsa García e integrado por Adriana Planás y Matías Garcete, condenó este lunes a Kueider a 2 años de prisión y a 1 año y 10 meses a Guinsel Costa, por tentativa de contrabando. Ambas penas son con suspensión de la ejecución. ¿Qué implica esto? Que si fuera solo este proceso el que el exsenador tendría en su contra en Paraguay, al quedar firme la sentencia podría quedar en libertad. Pero como tienen otras causas abiertas allí seguirá con arresto domiciliario. En territorio paraguayo Kueider tiene el proceso de la extradición –donde rige una cautelar que favoreció al exlegislador con la prisión domiciliaria - y está lejos de resolverse; y otro donde recientemente fue imputado por lavado de activos. Ya lleva 1 año y 8 meses detenido y no pareciera que eso vaya a cambiar en el corto plazo.

El tribunal de juicio lo que hizo este lunes fue leer la sentencia condenatoria y una apretada síntesis de sus fundamentos. En 5 días hábiles, es decir, el próximo lunes se conocerán los fundamentos completos y se abrirá formalmente la ventana temporal de 10 días para que la defensa pueda presentar su apelación.

Según explicó Bogado a El Destape, en la vía recursiva insistirán con en el argumento que esgrimieron en primera instancia y no tuvo buena recepción por parte del tribunal: que los poco más de US$ 211 mil, 640 mil guaraníes y cerca de $4 millones que los agentes de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios del Paraguay encontraron dentro de una mochila en el Chevrolet Trailblazer en el que Kueider y Guinsel viajaban desde Foz do Iguazú hacia Ciudad del Este el 4 de diciembre de 2024 no pueden ser considerados “mercadería”. Se trata de un tecnicismo pero es central para el caso. Si el dinero no es considerado “mercadería” no habría contrabando. La defensa pretende que el hecho sea tratado como una falta administrativa y no un delito penal. Por supuesto que Kueider a la vez prefiere que no se hable del origen del dinero ni por qué omitió declararlo. Eso quedó claro cuando fue consultado por esas cuestiones por la prensa, una vez concluida la audiencia de este lunes.

“Nosotros teníamos una postura clara en cuanto a la discusión de lo que es dinero efectivo y lo que es ‘mercadería’”, explicó Bogado. Por eso apelarán lo resuelto por los jueces García, Planas y Garcete pero una vez que conozcan al detalle de la fundamentación. La defensa tiene dos instancias más a las que acudir, según precisó Bogado: la cámara de apelaciones y la sala penal de la Corte Suprema.

¿Cuánto tiempo puede demorar el proceso hasta quedar firme? “No hay un horizonte de tiempo. Es relativo. Este proceso en sí al exsenador y Guinsel Costa para lo que es la tramitación normal de los procesos tuvo una celeridad increíble”, aseguró el letrado defensor. Dijo que en un año y medio se resolvió lo que puede extenderse el doble de tiempo.

La condena por tentativa contrabando

Este lunes, la jueza García afirmó que "constituye contrabando toda acción, omisión, operación o manejo tendiente a introducir al país o extraer de él mercaderías en violación de los requisitos dispuestos por las leyes aduaneras" y sostuvo que para el tribunal el dinero en efectivo no declarado se encuadra dentro de esa categoría legal si supera los 10.000 dólares al ser introducido en Paraguay.

Tal como reseñó el portal El Observador de Paraguay, la magistrada García explicó en la audiencia de este lunes que en este caso particular no se llegó a consumar el delito por la rápida intervención de las autoridades: "No se produjo el resultado típico, puesto que si bien los acusados ingresaron al territorio nacional con dinero sin declarar, se procedió a la inmediata incautación del mismo. Sin embargo, la legislación vigente también castiga la tentativa", afirmó la jueza.

Tras conocer la sentencia, Kueider se mostró disconforme con lo que fue un claro revés judicial y dijo que "no se aplicó correctamente el Código Penal paraguayo ni la legislación comparada con respecto a que el dinero no constituye mercadería".

La causa por lavado de Paraguay

Según pudo reconstruir El Destape, el pasado 26 de junio Kueider sumó una nueva imputación en su contra por lavado de activos. De acuerdo al sistema penal del Paraguay, a partir de esa fecha la fiscalía tiene un plazo de 6 meses para cerrar su investigación. Es decir, preliminarmente, la fiscalía recibió una denuncia por la posible comisión de un hecho delictivo, investigó y con los elementos de sospecha que reunió formuló su imputación, que dio inicio a un proceso penal ante un juzgado penal de garantías, que se conoce como “etapa intermedia”. Ahora, el representante del Ministerio Público Fiscal tiene 6 meses para cerrar su investigación.

¿De qué se acusa a Kueider en esta causa? De adquirir al menos seis bienes inmuebles “mediante operaciones que pueden tener procedencias no trazables dentro del sistema financiero”. Es decir, lavado de activos, el mismo delito por el que también se lo investiga en la justicia federal de San Isidro, en Argentina, en el marco de la causa Securitas. ¿Podrían ambas pesquisa retroalimentarse? Sí, si los actores judiciales de ambos países consideran que hay puntos de contacto e intercambian información mediante una cooperación internacional. Por lo pronto, en Paraguay está abierto el caso por el pedido de extradición de Kuieder, que se hizo a partir de la pesquisa que tramita en San Isidro.

La acusación contra Kueider en la Argentina y la insólita defensa del exsenador

Apenas se conoció la condena en su contra, Kueider fue interpelado en tribunales por los periodistas paraguayos que estaban cubriendo la audiencia. “No se ha aplicado el Código Penal paraguayo ni los criterio de legislación comparada del resto del mundo con respecto a que el dinero no constituye mercadería. El equipo técnico que me defiende va a trabajar en una contundente apelación”, afirmó. Y agregó que el tribunal de juicio “no ha tomado una decisión conforme a Derecho”.

Acto seguido, sin temor a la vergüenza, Kueider enmarcó su situación judicial a una persecución política de la que sería víctima: “Seguiremos batallando con la persecución política en la Argentina” y “las falsas denuncias”, afirmó ante las preguntas de la prensa paraguaya. Hasta se dio el lujo de hacer una advertencia: “Veremos el día de mañana quién se hace cargo de reparar el enorme daño que me han causado a mí, a mi familia, a Iara, por esta persecución política en la Argentina y esta imputación de contrabando de divisas que no constituye delito porque para esto hay una ley especifica que establece especialmente cuñando se trata de dinero cual es el procedimiento a seguir. Y para nada determina que haya confiscación ni prisión preventiva”, se quejó. Por supuesto que no explicó de dónde salieron los más de 200.000 dólares que llevaba consigo ni por qué había omitido declararlos al ingresar a Paraguay.

Lejos de brindar explicaciones, Kueider dijo que la mochila estaba en el asiento trasero del auto y “no hubo ocultamiento del dinero”. “No estaba en doble fondo”, dijo como si eso justificara no declarar la gran suma de dinero que llevaba consigo sin declarar.

Ante su insólita defensa, los periodistas paraguayos le preguntaron a Kueider, tal como se observa en los videos que subió El Observador si la condena por contrabando “es una persecución política”. “Esto de acá, no”, no tuvo más remedio que contestar el exsenador. “La persecución política es en Argentina”, agregó, sabiendas que los procesos judiciales que debe enfrentar en nuestro país son comprometedores. Por eso no regresa y continúa en Paraguay hace 1 año y 8 meses.

En la explicación que dio, Kueider aseguró que la acusación en Ciudad del Este provocó que en la Argentina se alimentara presunta “persecución política” en su contra que -según dijo- se inició “luego de que votara la Ley Bases que pretendía rechazarse para desestabilizar al gobierno” de Javier Milei. “Eso –afirmó- provocó las denuncias penales que se iniciaron a la semana de haber votado la ley”. “Se aplicó el manual de los ‘carpetazos’: se hicieron publicaciones periodísticas, alguien que levantó esos artículos e hizo una denuncia, un fiscal militante que tomó el caso y armó una causa”, se victimizó. Y tras decir que lo atacan con una “acusación falsa, con pruebas recortadas e inventadas”, concluyó que el proceso por contrabando de Paraguay “que no tiene que ver con eso vino como anillo al dedo y generó en la Argentina una situación que se aprovechó”.

Cuando estaba por retirarse, uno de los trabajadores de prensa interrogó al exsenador por qué no declaró el dinero. La evasiva de Kueider da cuenta de lo complicada que es su situación: “Hicimos la declaración de cómo fueron los hechos ya. Hoy no viene a colación. Ya está. Vamos a apelar este fallo”, contestó y siguió con que solo vulnero una cuestión administrativa y no cometió ningún delito penal.

¿Pero es Kueider un perseguido político? En los tribunales argentinos se ríen con sorna respecto a ese argumento. Afirman que hay hechos y pruebas que lo comprometen.

En la Justicia federal de San Isidro, por ejemplo, Kueider investigado en una causa de megacorrupción, conocida como “caso Securitas”. Kueider figura en el capítulo “Enersa” de esa causa, en la que la empresa de seguridad Securitas SA se autoinculpó por su accionar en diversos hechos de corrupción. Uno de ellos está relacionado a Enersa, la estatal energética entrerriana. En el marco de la misma causa ingresó en 2024 una denuncia contra el senador por enriquecimiento ilícito. Justamente, por este último delito es investigado por la Justicia de Entre Ríos.

Kueider, que había ingresado a la Cámara alta por el peronismo pero se convirtió en un legislador “dialoguista” que apoyó leyes claves para el gobierno libertario como la Ley Bases, terminó siendo expulsado del Senado por su situación judicial. Este lunes, tras conocerse la condena en su contra en Paraguay, el exsenador afirmó: “Confío en la Justicia y más en la paraguaya todavía”. La declaración no es casual. Kueider sabe que si vuelve a la Argentina, su situación procesal puede complicarse mucho más. Hoy por hoy, para este exsenador converso es más negocio el arresto domiciliario en Paraguay.