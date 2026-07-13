Murió Josh Grisetti, actor de The Marvelous Mrs. Maisel y estrella de Broadway: tenía 44 años

Murió el actor Josh Grisetti a los 44 años.

Josh Grisetti, actor de Broadway que apareció en la serie de Prime Video The Marvelous Mrs Maisel, murió a los 44 años. En el comunicado que dio a conocer la noticia se reveló como fue el trágico final del actor, que había saltado al reconocimiento por el musical Something Rotten.

El actor de Broadway Rob McClure, protagonista de Something Rotten junto a Grisetti, anunció la muerte de su amigo en Instagram: “Con el corazón destrozado, les comunico que el brillante Josh Grisetti se quitó la vida el viernes. No estoy preparado ni para intentar comprenderlo. Mi corazón está con su esposa y su familia mientras intentan asimilar esta realidad".

"Algunos de mis mejores recuerdos son de cuando estaba a su lado, interpretando a su hermano en el escenario durante años, viéndolo inspirar a los estudiantes mientras transformaba el programa de Teatro Musical en Cal State Fullerton… y teniendo el honor de ser su padrino de boda. Maggie y yo estamos desconsolados. Las comunidades de todo el mundo nunca volverán a ser las mismas sin él. Te queremos, Josh. Una pérdida catastrófica. Próximamente se publicará información sobre el funeral”, escribió McClure en su despedida.

Rick Ferrari, agente de Josh Grisetti, también confirmó la muerte del actor en un comunicado a Entertainment Weekly, declarando: "Estoy absolutamente devastado. Eso es todo lo que puedo decir".

El camino actoral de Josh Grisetti

Grisetti compuso a Nigel, uno de los hermanos Bottom junto a McClure en el musical Something Rotten, una obra que cuenta la historia de dos hermanos que compiten contra el éxito teatral de William Shakespeare en 1595. El espectáculo fue nominado a 10 premios Tony en 2015, incluyendo mejor musical. Grisetti protagonizó el espectáculo de 2016 a 2017 y estuvo en la gira nacional estadounidense de 2017 a 2018. Además, en la trayectoria de Grisetti figuran créditos en los musicales de Broadway La Bella y la Bestia, Matilda, Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, Ragtime, Bob Esponja: El Musical, entre otros.

En televisión Grisetti participó en la quinta y última temporada de The Marvelous Mrs Maisel, de Prime Video, con un papel recurrente: era Ralph, un guionista del programa Gordon Ford Show. También, según consignó Variety el actor tuvo una carrera como docente teatral.