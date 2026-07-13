Fuertes inundaciones sumergen carreteras y vehículos en el norte de China

Una estructura metálica derrumbada tras los fuertes vientos provocados por el tifón Bavi cerca de Wenzhou

​Las graves inundaciones registradas en la provincia de Hebei, al norte de China, y en la provincia de Liaoning, al noreste ‌del país, anegaron carreteras y ‌arrastraron automóviles, mientras la gente nadaba y practicaba pádel surf por las calles de los barrios, según mostraban vídeos difundidos en las redes sociales.

El nivel del agua alcanzó más de dos metros en las carreteras de Kuancheng, un condado de Hebei, según el testimonio de un residente difundido por medios estatales chinos.

Kuancheng tiene una población de unas ​240.000 personas y está ⁠situado a orillas del río Luan.

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En Kuancheng se grabó cómo varios ‌vehículos chocaban entre sí mientras flotaban en una carretera ⁠anegada, antes de ser arrastrados por la ⁠fuerza de la corriente.

Las inundaciones se produjeron después de que el tifón Bavi, la tormenta más potente que ha azotado China continental este año, ⁠trajera fuertes lluvias a la costa oriental y vientos violentos ​a las ciudades densamente pobladas de la zona, ‌poniendo a prueba la capacidad del ‌país para hacer frente a condiciones meteorológicas extremas.

Las autoridades advirtieron de ⁠que la tormenta provocaría lluvias torrenciales en las provincias de Jilin, Liaoning, Hebei, Shandong, Jiangsu y Anhui, lo que agravaría el riesgo de inundaciones en zonas que ya se encontraban empapadas por los aguaceros ​anteriores.

Alrededor de ‌1.800 habitantes de Kuancheng quedaron aislados, según informó la cadena estatal CCTV, mientras que las autoridades afirmaron que la evacuación y el realojamiento de los residentes era su máxima prioridad. En Liaoning, las autoridades elevaron la alerta roja por riadas ⁠repentinas, advirtiendo de riesgos muy elevados.

"Durante una alerta roja por lluvias intensas, deben aplicarse plenamente todas las medidas de suspensión de trabajos, cierre de negocios y prohibición de concentraciones", indicaron las autoridades de Hebei en un comunicado publicado en WeChat.

Los vídeos publicados en RedNote, conocida en China como Xiaohongshu, mostraban a una persona nadando a espalda por una carretera en la que ‌había filas de vehículos aparcados de los que solo se veían los techos por encima del agua. Otro vídeo de RedNote mostraba a alguien de pie sobre una tabla de pádel surf para desplazarse por las calles inundadas.

Algunas zonas del noreste de China sufrirán tormentas eléctricas o granizadas de ‌fuerza 8 o superior, informó la CCTV, basándose en datos del Observatorio Meteorológico Central del país.

"En algunas zonas del centro y norte de Jiangsu se ‌producirán vientos de ⁠tormenta de nivel 10 o superior, con rachas máximas que alcanzarán la fuerza 11 o más, y podrían formarse ​tornados de forma localizada", señaló. Los vientos de nivel 11 pueden alcanzar hasta 117 kilómetros por hora.

Con información de Reuters