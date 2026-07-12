Al argentino volvieron a escribirle mal el apellido.

Franco Colapinto ya lleva más de dos años en la Fórmula 1 desde que tuvo su debut con Williams en el GP de Italia 2024, donde mostró un buen rendimiento que lo llevó a comenzar a llamar la atención de otros equipos. Claro que antes de esa cita en el Autodromo Nazionale di Monza, muy pocos conocían al pilarense, por lo que fue entendible lo que sucedió en aquella ocasión cuando pusieron mal su nombre en el cartel del garaje.

En la previa al GP de Italia 2024, se había hecho viral el cartel que decía “Franco Colopinto”, un error que llamó la atención en las redes sociales una vez más en la previa al Gran Premio de Bélgica. Y es que las filtraciones de los preparativos de la décima fecha de la temporada mostraron que los empleados del Circuito de Spa-Francorchamps volvieron a cometer el mismo error que tuvieron los italianos en Monza.

Durante las últimas horas, se viralizó una foto del cartel del garaje del piloto argentino, que una vez más dice “Franco Colopinto”. A diferencia de lo sucedido en 2024, esta vez la situación causó cierta indignación entre los fanáticos, sobre todo porque el pilarense se convirtió en una figura reconocida dentro de la máxima categoría, siendo este su primer año como piloto titular con los colores de Alpine.

Si bien Franco fue el reemplazante de Jack Doohan en la temporada pasada, se hizo con el segundo asiento del equipo galo cuando recién iban siete fechas en el calendario, de manera tal que compitió casi todo el año. De ahí que, pasado más de un año de manera continua en el paddock, que hayan vuelto a equivocarse con el apellido del piloto generó molestias en las redes, apuntando incluso a cierto deprecio hacia el argentino.

A pesar del revuelo que se generó en Internet con el cartel, lo cierto es que Franco no se metió en las disputas ni dio mayor relevancia a que hayan vuelto a escribir mal su apellido. Lejos de eso, Colapinto estuvo celebrando el pase de la Selección Argentina a los cuartos de final de la Copa del Mundo después de la épica remontada contra Egipto, limitándose a comentarle un posteo a Lionel Messi y compartir stories en su Intagram sobre el partido.

La imagen que se hizo viral en las redes.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

Tras el GP de Gran Bretaña, la Fórmula 1 se tomará una semana descanso antes de la siguiente fecha, que se llevará a cabo en el Circuito de Spa-Francorchamps. Allí se desarrollará el Gran Premio de Bélgica por la décima fecha entre el 17 y 19 de julio bajo el formato tradicional, es decir, sin carrera sprint.