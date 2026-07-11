Dolor en el fútbol argentino: murió Antonio Rattín, leyenda de Boca y de la Selección

El fútbol argentino está de luto. Este sábado 11 de julio se confirmó la muerte de Antonio Ubaldo Rattín, uno de los máximos símbolos de la historia de Boca Juniors, club en el que jugó durante toda su carrera, y un emblema indiscutido de la Selección Nacional. El histórico mediocampista central tenía 89 años.

Nacido en Tigre en 1937, "El Rata" representó como pocos el sentido de pertenencia en el fútbol. Vistió una sola camiseta a nivel de clubes durante sus quince años de carrera profesional, entre 1956 y 1970. Con el Xeneize disputó 382 partidos, marcó 28 goles y conquistó cuatro títulos locales, consolidándose como el gran capitán y caudillo de la mítica década del 60.

Su estampa de líder traspasó las fronteras de la Bombonera. Con la camiseta albiceleste jugó los Mundiales de Chile 1962 e Inglaterra 1966. En este último protagonizó uno de los episodios más recordados de la historia de las Copas del Mundo: tras ser injustamente expulsado por el árbitro alemán Rudolf Kreitlein en los cuartos de final ante el local, Rattín se retiró del campo de juego apretando la bandera británica del córner y sentándose en la alfombra roja de la reina Isabel II, un acto de rebeldía que aceleró la implementación de las tarjetas amarillas y rojas en el fútbol mundial.

Tras su retiro, tuvo un breve paso como director técnico (dirigió a su amado Boca y a Gimnasia de La Plata) y posteriormente incursionó en la política local como diputado nacional a principios de los años 2000. En 2015, el club de la Ribera lo inmortalizó con una estatua en el Museo de la Pasión Boquense.

La despedida de Boca a Antonio Rattín