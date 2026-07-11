Sorpresa en el fútbol: murió un futbolista sudafricano que disputó el Mundial 2026

El ​centrocampista internacional sudafricano Jayden Adams, que disputó los tres partidos de la fase ‌de grupos de ‌su selección en el Mundial de 2026, murió este sábado, según informó el Ministerio de Deportes del país. Por el momento no fue revelada la causa de la muerte.

Adams, de 25 años, fue titular en los partidos del Grupo ​A contra México ⁠y la República Checa, y salió ‌desde el banquillo en la victoria ⁠por 1-0 sobre Corea ⁠del Sur que le valió a su selección su primera clasificación para las eliminatorias, donde ⁠cayó derrotada ante Canadá.

El centrocampista jugaba en ​el Mamelodi Sundowns de Pretoria, ‌al que ayudó a ‌conquistar el título de la Liga de ⁠Campeones de África en la temporada 2025/26. "El fútbol sudafricano ha perdido a un jugador con mucho talento, a un orgulloso ​servidor de ‌este deporte y a una joven vida que aún tenía mucho que ofrecer", dijo en un comunicado el Sindicato de Futbolistas de Sudáfrica, organismo ⁠oficial que representa a los jugadores del país.

El ministro de Deportes de Sudáfrica, Gayton McKenzie, también expresó sus condolencias. "Nuestro país llora su pérdida junto a su familia, sus compañeros de equipo y los millones de aficionados que le ‌vieron crecer desde que era una promesa de la cantera hasta convertirse en internacional de la selección Bafana Bafana", dijo en un comunicado.

Adams debutó con su selección contra ‌Mozambique en ⁠2022 y disputó 13 partidos internacionales, en los que marcó dos goles, ​ambos en la fase de clasificación para el Mundial de 2026.

Con información de Reuters