Flor de la V se hartó y contó todo lo que sabe sobre Luis Majul: "Vos"

Flor de la V se hartó y contó todo lo que sabe sobre Luis Majul.

Flor de la V apuntó con dureza contra Luis Majul durante su programa en El Nueve, donde respondió a las críticas que recibió en redes sociales y reivindicó su independencia política.

En una fuerte intervención al aire de su programa en El Nueve, Flor de la V salió al cruce de Luis Majul y dejó una serie de definiciones sobre su recorrido personal, su postura política y las críticas que recibe. La conductora comenzó recordando los desafíos que enfrentó desde muy joven. "Yo salí a los 17 años de mi casa siendo una travesti", expresó, antes de remarcar que nunca le dio importancia a las opiniones ajenas.

"Imagínense si me importaba lo que la gente decía de mí. Imagínense si hubiera importado lo que la gente hubiera dicho. Imagínense si me va a importar lo que dice alguien que no conozco en un Instagram", afirmó. En ese sentido, sostuvo que los cuestionamientos en redes sociales no la afectan. "No me representan, no me llega, no me pasa absolutamente nada", aseguró.

Las críticas a Majul

Más adelante, Flor de la V vinculó su postura pública con su independencia política y lanzó una frase dirigida directamente a Luis Majul. "Siempre hablé. No por un gobierno o por otro, porque yo soy una persona libre e independiente que no me mueve lo económico. No trabajo para ningún gobierno, no soy la felpuda de ningún gobierno. No sé si vos podés decir lo mismo, Majul", disparó.

Flor de la V se hartó y contó todo lo que sabe sobre Luis Majul.

Para cerrar, la conductora recordó su trayectoria como columnista y aseguró que sus posiciones siempre fueron públicas. "Y si alguno tiene dudas de mi pensamiento, escribí 240 artículos en Página/12. Vayan a buscar. La gente que no me conoce, si quiere saber lo que pienso, busque", concluyó.