La periodista subió polémicas historias a sus redes sociales apuntando a la buena onda entre el capitán y la periodista deportiva.

Un verdadero revuelo mediático se armó en las últimas horas a raíz de las picantes y polémicas publicaciones que realizó Tamara Pettinato en sus redes sociales. La periodista apuntó sin filtros contra la conocida buena onda y complicidad que existe entre el capitán argentino, Lionel Messi, y la periodista deportiva Sofi Martínez durante las entrevistas en la zona mixta, lo que generó repudio inmediato en el mundo del espectáculo.

Fiel a su estilo provocador, Pettinato compartió una serie de capturas de la televisión en sus historias de Instagram que no tardaron en viralizarse. En la primera de las imágenes, donde se lo ve al astro rosarino sonriendo frente a la cronista, Tamara lanzó de forma letal: "Messi histeriqueando es lo más novedoso que vas a ver hoy", acompañado por un sugerente remate que decía "Hoy hay tabla".

La periodista subió polémicas historias a sus redes sociales apuntando a la buena onda entre el capitán y la periodista deportiva.

Las polémicas fotos de Tamara Pettinato sobre Messi y Sofi Martínez

Lejos de dejar el tema ahí, la panelista redobló la apuesta y armó una fuerte comparativa entre el trato que recibe la periodista y el resto de los trabajadores de prensa. En una nueva placa, dividió la pantalla para exponer los gestos del Diez. De un lado, con una enorme sonrisa, sumó el texto: "Messi hablando con Sofi Martínez". Del otro, mostrando una cara mucho más seria del capitán, disparó de manera tajante: "Messi con todos los periodistas varones".

Estas picantes sugerencias en las redes sociales encendieron la mecha en los programas de espectáculos. Quienes no se la dejaron pasar para nada y salieron a cruzarla con los tapones de punta fueron Yanina Latorre y Karina Iavícoli.

La periodista subió polémicas historias a sus redes sociales apuntando a la buena onda entre el capitán y la periodista deportiva.

El feroz cruce de Yanina Latorre y Karina Iavícoli contra Tamara Pettinato

Yanina Latorre aprovechó el micrófono de su programa en El Observador para destrozar a Pettinato por su lectura sobre el saludo deportivo: "Es mala leche, es una atrevida", lanzó sin filtros. "Messi se acercó y la saludó porque se está haciendo cargo de la tendencia y la está defendiendo a ella. Pettinato, en lugar de solidarizarse, la sigue poniendo en el ojo de la tormenta", cuestionó indignada. Además, fiel a su estilo, le recordó con dureza su pasado en Olivos: "El tupé, después de que la vimos todos en la Casa de Gobierno, boludeando y tomando con el nabo de Alberto... Está dejando de ser feminista. Dejen de inventarle cosas a la mina".

Por su parte, Karina Iavícoli tampoco se quedó atrás y atendió a la panelista a través de sus redes sociales, sumando una picante chicana personal: “El tupé dando a entender que hay 'algo' entre Sofía Martínez y Messi. Odiadora serial. Ah, y te gané el Martín Fierro”, sentenció de manera lapidaria para defender a su colega.