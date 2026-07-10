El salario de Lamine Yamal: cuánto dinero gana el crack de Barcelona

Lamine Yamal.

Lamine Yamal atraviesa el mejor momento de su corta carrera. A los 18 años, el delantero del FC Barcelona no solo es la principal figura de la selección de España en el Mundial 2026, sino que también se consolidó como uno de los futbolistas más determinantes del planeta por su talento y madurez dentro de la cancha.

En la previa del duelo entre España y Bélgica por los cuartos de final de la Copa del Mundo, el nombre de Yamal vuelve a ocupar el centro de la escena. Su crecimiento deportivo también tuvo un fuerte impacto económico: el club catalán decidió blindarlo con un contrato acorde a su importancia dentro del proyecto y hoy integra el grupo de jugadores mejor remunerados del plantel.

Cuánto dinero gana Lamine Yamal en el Barcelona

De acuerdo con el diario español ABC, Lamine Yamal percibe un salario cercano a los 15 millones de euros por año en el FC Barcelona.

La cifra refleja la rápida evolución del atacante, que pasó en muy poco tiempo de ser una de las principales promesas de La Masía a convertirse en la gran referencia ofensiva del conjunto azulgrana. Con apenas 18 años, ya es considerado por muchos analistas y exfutbolistas como uno de los mejores jugadores del mundo.

El contrato también responde a la necesidad del Barcelona de asegurar la continuidad de una de sus máximas joyas, en un contexto en el que los grandes clubes europeos siguen de cerca cada uno de sus pasos.

Cómo se compara el salario de Lamine Yamal con el de Kylian Mbappé

Si bien Yamal ya percibe uno de los salarios más altos del Barcelona, todavía se encuentra por debajo de otras grandes figuras del fútbol europeo.

Según el sitio especializado Fichajes.com, Kylian Mbappé cobra alrededor de 32 millones de euros anuales en el Real Madrid, más del doble que el futbolista español.

Lamine Yamal.

El delantero francés es uno de los jugadores mejor pagos del continente gracias a su condición de estrella consolidada, mientras que Yamal representa el presente y, sobre todo, el futuro del fútbol internacional.

El valor de mercado de Lamine Yamal

Más allá de la diferencia salarial, ambos futbolistas comparten un dato que refleja su enorme cotización. Según el portal especializado Transfermarkt, tanto Yamal como Mbappé poseen un valor de mercado estimado en 200 millones de euros, la cifra más alta registrada actualmente para un futbolista.

Esa tasación confirma el lugar que ocupan dentro de la élite mundial: Mbappé como una figura consagrada y Yamal como el gran fenómeno de la nueva generación.

Mientras España se prepara para enfrentar a Bélgica este viernes por los cuartos de final del Mundial 2026, todas las miradas volverán a posarse sobre Yamal. A sus 18 años, combina rendimiento deportivo, proyección internacional y un contrato millonario que refleja el enorme peso que ya tiene en el fútbol europeo.