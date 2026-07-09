Morena Rial, cada vez más complicada: el fuerte revés judicial que la perjudica en su causa

Morena Rial recibe un revés judicial.

Morena Rial volvió a recibir una mala noticia en el plano judicial. El 8 de julio, la Justicia le negó la libertad condicional, en momentos en que la mediática ya cumple una condena de tres años de prisión efectiva por robos a viviendas del conurbano bonaerense.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, a cargo de la jueza María Coelho, resolvió que la joven continúe bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica y mantenga la prohibición de acceder a redes sociales. La condena había sido dictada tras la homologación de un acuerdo de juicio abreviado, luego del reconocimiento de la acusada por su participación en los hechos ocurridos en Villa Adelina y Castelar.

More Rial sigue con prisión domiciliaria.

¿Por qué se lo negaron?

La defensa de Morena Rial había solicitado el beneficio al considerar que la joven ya reunía los requisitos legales por el tiempo que llevaba privada de libertad. Sin embargo, la jueza Coelho fundamentó el rechazo en un motivo puntual: constató incumplimientos reiterados a la prohibición de usar redes sociales, entre ellos publicaciones en su cuenta de Instagram detectadas entre fines de abril y principios de julio. Además, amplió las reglas de conducta y ordenó que la mediática se someta a una evaluación y seguimiento psiquiátrico, junto con un tratamiento psicológico del que deberá rendir cuenta en diez días.

El rechazo fue confirmado por el abogado Alejandro Cipolla, amigo de la mediática, quien expresó su disconformidad en redes sociales. El letrado sostuvo que el caso es tratado con un criterio excesivamente riguroso y puso en duda la imparcialidad del proceso. Además, vinculó la atención que recibe el expediente con la posibilidad de que sirva para desviar el foco de las críticas a la actuación judicial en la causa por la muerte de Diego Maradona.

Un episodio clave de la causa

Uno de los hechos incluidos en el expediente se produjo el 18 de enero de 2025 en Villa Adelina, cuando Morena Rial habría estado al frente del vehículo que utilizó el grupo para movilizarse hasta la casa donde se concretó el robo. Las cámaras de seguridad del lugar captaron parte del movimiento y esas imágenes fueron incorporadas como prueba.

A More Rial no la dejaron usar redes sociales.

El rechazo del beneficio significa un nuevo revés para Morena Rial, que buscaba modificar su situación procesal. Por ahora, deberá seguir cumpliendo la condena bajo las mismas condiciones restrictivas vigentes desde la sentencia dictada por la jueza Coelho.