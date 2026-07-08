Presidente electo de Colombia nombra a Omar Bula Escobar como ministro de Relaciones Exteriores

FOTO DE ARCHIVO. El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, pronuncia unas palabras en Bogotá

El ​presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, designó el miércoles a Omar Bula Escobar como ‌su ministro de Relaciones ‌Exteriores, cargo desde el que tendrá el reto de recomponer las relaciones con socios estratégicos como Estados Unidos e Israel y fortalecer la política exterior del país sudamericano.

El designado canciller es un experto en gestión empresarial internacional y geopolítica, con más de 20 años de experiencia ​en los sectores ⁠público y privado.

Trabajó como diplomático de Naciones Unidas en ‌Ecuador, Brasil, Panamá, Sudán, Italia, Egipto, Irak, ⁠Etiopía y Senegal. Además, lideró misiones ⁠humanitarias para atender comunidades afectadas por hambrunas, crisis humanitarias, de salud y conflictos políticos.

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"Su conocimiento, disciplina y visión estratégica ⁠serán fundamentales para reconstruir y administrar una Cancillería ​como NUNCA antes se había visto. Su ‌gran meta será profesionalizar el ‌servicio exterior y defender, con firmeza y pragmatismo, los ⁠intereses de Colombia en el escenario internacional", dijo el mandatario electo en su cuenta de X.

El próximo ministro de Relaciones Exteriores de Colombia también es profesor universitario, ​escritor ‌y conferencista.

De La Espriella, un político de derecha que venció por un estrecho margen al candidato de izquierda Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, deberá enfrentar importantes retos ⁠diplomáticos, entre ellos fortalecer el vínculo con Estados Unidos, principal destino de las exportaciones colombianas y aliado clave en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Bula asumirá la cartera encargada de dirigir la política exterior del país, con la misión de restablecer los vínculos con socios estratégicos ‌y representar al Gobierno colombiano ante la comunidad internacional.

En contraste con la política exterior del mandatario saliente Gustavo Petro, el presidente electo ha prometido recomponer las relaciones con Washington, atraer inversión extranjera y restablecer los vínculos con aliados tradicionales ‌de Colombia, como Israel, país con el que el actual Gobierno izquierdista rompió relaciones diplomáticas.

De La Espriella se impuso en una ‌cerrada elección ⁠que reflejó la fuerte polarización política del país sudamericano de 53 millones de habitantes, marcado ​por un conflicto interno de seis décadas que ha dejado más de 450.000 muertos.

El Gobierno de De La Espriella asumirá el próximo 7 de agosto.

Con información de Reuters