"Empezaron a tirar piedras y ahí cae": el detrás de la muerte de un hombre en pleno festejo de la Selección Argentina

Franco Daniel Depauli, de 46 años, murió tras recibir un piedrazo en la cabeza durante los festejos por la clasificación a cuartos de final de la Selección Argentina en la ciudad de Cañuelas.

Mientras la Justicia intenta reconstruir cómo fue la situación en la que perdió la vida, comenzaron a conocerse nuevos detalles sobre el trágico episodio. Según trascendió, el hecho ocurrió este martes en pleno centro de Cañuelas, durante los festejos por el triunfo del equipo nacional ante Egipto.

José Aristóbulo del Valle, director de Cañuelas al Día, contó cuál habría sido el desencadenante del enfrentamiento. "Lo que sabemos es que él estaba festejando y aparentemente habrían existido mecheras, que pasa en todos los acontecimientos, y ahí se arma la pelea. Comenzaron a arrojar piedras y este hombre cae desmayado", relató el periodista en declaraciones a la prensa.

Según su testimonio, en un primer momento, quienes estaban en el lugar no advirtieron la gravedad de las heridas que sufrió la víctima fatal. "Todos pensaron que era algo no tan grave. Cuando llega al hospital, dan un parte de un infarto. Y no, él había recibido un piedrazo en la cabeza y luego, habría muerto de un paro cardiorrespiratorio", marcó.

Se esperan, en las próximas horas, los resultados finales de la autopsia para confirmar los hechos.

"Nos vemos el sábado, te amo": las últimas palabras de Franco a su amigo

Mientras la comunidad de Cañuelas continúa en shock por la trágica muerte de Depauli, Javier -un amigo de la víctima- brindó más detalles sobre lo ocurrido y reveló las últimas palabras que le dijo "El Gitano", como era apodado, antes de su muerte.

Con evidente angustia por la pérdida de su amigo, el hombre contó que, al igual que en los partidos anteriores de la Copa del Mundo, él y Franco se habían reunido en un bar del centro de Cañuelas para seguir el encuentro de la Albiceleste. Allí almorzaron, compartieron tristezas por los goles egipcios y abrazos por los argentinos. Luego, salieron a la calle para participar de un festejo multitudinario.

"Terminó el partido, se puso a llorar y nos abrazamos. Salí con él a festejar un rato y cuando me estoy yendo me ataja y me dice: '¡Viste que nunca perdimos la fe y la esperanza! Nos vemos el sábado, te amo'", contó Javier. Esa frase es, justamente, la que se hace viral horas más tarde en un video grabado por su amigo.

Tras ello, Javier se marchó del lugar y a los pocos minutos recibió un mensaje de otro amigo que lo dejó en shock. "El mensaje decía: 'Lo mataron al Gitano'. Yo no lo podía creer, había estado con él un rato antes en la plaza. Y mi amigo me dijo que le pegaron un piedrazo y que llegó muerto al hospital", explicó.

Qué se sabe hasta ahora de la causa

Por el brutal hecho, hay un joven de 20 años detenido que tendría antecedentes penales. De todas maneras, los investigadores no descartan que haya más implicados. Según la investigación, Depauli habría intentado intervenir para separar a quienes se estaban peleando cuando recibió el piedrazo en la cabeza que le provocó la muerte.

La causa está caratulada como homicidio y la Justicia espera los resultados definitivos de la autopsia, además de las pericias sobre los videos y las declaraciones de los testigos para establecer con precisión cómo ocurrió el ataque.

Mientras tanto, los investigadores trabajan para reconstruir la secuencia del ataque. Para eso, recopilan imágenes de cámaras de seguridad del lugar y distintos videos registrados por testigos con el objetivo de determinar cómo comenzaron los incidentes, quiénes participaron y cuál fue la responsabilidad de cada uno.

La fiscalía a cargo de la causa ordenó una serie de medidas de prueba para determinar las responsabilidades penales de los implicados y esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Depauli.