Tenía 37 años: murió la voz de un hit mundial del 2011 y hay luto en la música internacional

Lauren Bennett falleció a los 37 años.

La música mundial atraviesa un momento de luto debido al deceso de la vocalista británica Lauren Bennett, de 37 años de edad. La noticia se dio a conocer de manera pública por las integrantes de su último proyecto musical a través de las redes sociales oficiales de la agrupación.

Los motivos detrás del fallecimiento de la artista permanecen bajo reserva, no se dinfundieron hasta el momento precisiones de índole médica. Todos recuerdan a cantante por la colaboración en 2011 con el binomio electrónico LMFAO para la canción Party Rock Anthem, que le dio trascendencia internacional. Dicha pieza lideró durante un mes y medio el listado Hot 100 de la revista Billboard, convirtiéndose en uno de los tracks más difundidos de esa temporada.

Hacia 2013, la artista consolidó su perfil en la industria al sumarse al quinteto pop G.R.L., compartiendo créditos con Paula van Oppen, Simone Battle, Natasha Slayton y Emmalyn Estrada. El bautismo comercial de la formación se dio mediante una pieza incluida en el repertorio musical de la segunda entrega del filme animado Los Pitufos.

En el plano personal, la cantante era madre de una niña de 6 años llamada Harlow, nacida de su relación con el coreógrafo y actor Kenny Wormald, según los datos revelados por Rolling Stone.

Lauren Bennett

Dolor en la música nacional: murió Daniel Melingo

El entorno artístico despide al músico Daniel Melingo, quien falleció a los 68 años de edad. Su cuerpo fue localizado por uno de sus hijos en su lugar de residencia, dejando una marca profunda en la historia de la música popular argentina por su trayectoria singular y transgresora.

El instrumentista ocupó un rol central en el desarrollo de agrupaciones fundamentales de la escena local, habiendo integrado la formación de Los Abuelos de la Nada y participado como cofundador del conjunto Los Twist. Al momento de su deceso, el creador se encontraba abocado al proceso de producción de Tangos bajos (Rework).

Este proyecto consistía en una propuesta de carácter discográfico y audiovisual diseñada para reinterpretar su emblemático material de finales de la década de 1990, adaptándolo a una estética contemporánea mediante la incorporación de diversas colaboraciones artísticas.