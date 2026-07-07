Para alentar a Argentina: La Sole mostró qué canciones va a escuchar antes del partido de la Selección contra Egipto

La Sole armó una playlist para la previa del partido de Argentina.

Soledad Pastorutti volvió a demostrar su pasión tanto por la camiseta nacional como por las raíces culturales del país en las horas previas al encuentro de la Selección Argentina frente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. La artista de Arequito sorprendió a sus seguidores en las redes sociales al compartir una playlist exclusiva para musicalizar la antesala del partido con música nativa.

La lista de reproducción hace un recorrido federal que entrelaza clásicos indiscutidos de su propio repertorio con una selección de obras de colegas históricos y contemporáneos. Entre los nombres elegidos por la cantante para apuntalar el aliento argentino se destacan figuras de la talla del Chaqueño Palavecino, Teresa Parodi, Horacio Guarany, Los Chalchaleros, Tamara Castro, Ramona Galarza y el eterno Jorge Cafrune, entre otros tótems del cancionero tradicional.

Entre a mi pago sin golpear, La Yapa, La Vieja, Juan de la Calle, Caballo que no galopa y Pueblero de Allá Ité son algunos de los clásicos del folklore que La Sole propuso en su lista. Este gesto de La Sole no hace más que revalidar el rol que asumió desde el inicio de su carrera como la principal embajadora de la música de raíz en los espacios masivos.

Para la intérprete, la música nativa no es una pieza de museo, sino un elemento vivo, dinámico y profundamente ligado a las pasiones populares, como lo es el fútbol. Con iniciativas de este tipo, la artista santafesina busca permanentemente acercar las zambas, chacareras y chamamés a las plataformas digitales modernas, poniéndolas al alcance de los más jóvenes.

La Sole, en vivo.

Al fusionar el fervor por la Selección con el legado de los grandes maestros del folklore, Soledad reafirma su incansable premisa de inculcar el orgullo por la identidad nacional, demostrando que la música autóctona es la mejor banda sonora para acompañar las grandes gestas colectivas.

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La programación del encuentro reúne a varios de los máximos exponentes de la música popular argentina, encabezada por nombres de amplia convocatoria como Abel Pintos, Soledad Pastorutti, El Chaqueño Palavecino y el conjunto salteño Los Nocheros. La propuesta artística de corte festivalero se completa con las actuaciones de Jorge Rojas, Lázaro Caballero, Los Tekis, Sergio Galleguillo y la tradicional agrupación Los Manseros Santiagueños.

Asimismo, la grilla incorpora una apertura hacia las estéticas urbanas contemporáneas mediante la participación especial de la trapera Cazzu. El cancionero de raíz tradicional y de corte testimonial cuenta con un bloque integrado por referentes históricos del género, entre los que se destacan Teresa Parodi, el Dúo Coplanacu, Peteco Carabajal, y la dupla de Cuti y Roberto Carabajal.

A este segmento de trayectoria se añaden las presentaciones de Ahyre, Nahuel Pennissi, Los Alonsitos, el conjunto Orozco - Barrientos y las formaciones de Facundo Toro junto a Los Nombradores del Alba, Los de Imaginari y la conjunción histórica de Los 4 de Córdoba junto a Por Siempre Tucu.