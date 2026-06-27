La escribio Guarany y la popularizó La Sole en los 90: la historia detrás de una zamba emblema del folklore

Horacio Guarany es el autor de esta zamba mega popular.

El cancionero popular argentino atesora piezas que logran capturar la esencia de una región a través de la música y la palabra. Entre ellas se destaca Salteñita de los valles, una zamba con letra de Horacio Guarany que cobró un impulso masivo en la década de los 90 al ser popularizada por Soledad Pastorutti, convirtiéndose en un clásico de las peñas y los festivales de todo el país.

La composición se estructura como un homenaje a la belleza y al carácter "indomable" de la mujer norteña, combinando el paisaje de los Valles Calchaquíes con la rica mitología local. A través de metáforas visuales, la lírica construye un retrato de la juventud y la libertad, describiendo a la protagonista como un ser de "alto vuelo sin amor" y rogando por una conexión afectiva antes de que la distancia se interponga.

El texto de Guarany no se limita a la contemplación romántica, sino que introduce al oyente en el corazón festivo y cultural de Cafayate. En sus estrofas conviven elementos de la naturaleza, como el "claro cielo" o el "aletear de colibrí", con referencias directas a las costumbres de la provincia de Salta.

El punto cumbre de esta inmersión cultural llega con la mención de la Salamanca de Cafayate y el "vino del moro". En el folklore argentino, la Salamanca representa ese espacio mítico y subterráneo ligado al conocimiento musical y la danza, mientras que la alusión al vino local aporta autenticidad y sabor a una narrativa que celebra la bohemia y la mística de los encuentros nocturnos que se extienden hasta el amanecer.

La Sole y Horacio Guarany

Hacia el desenlace, la obra aborda de lleno el sentimiento del desarraigo y la nostalgia del viajero; el relator anuncia su partida de Cafayate, pero encuentra en la danza un mecanismo de resistencia contra el olvido. La promesa de que la zamba regresará con el viento y el deseo de bailarla "hasta el aclarar" exponen cómo la música folklórica se transforma en un lazo indestructible con la tierra, asegurando que la memoria del paisaje y de sus habitantes permanezca intacta a pesar de la distancia física.

Letra completa de Salteñita de los Valles

Salteñita de los valles

Alto vuelo sin amor

No te vayas por el aire

Prestame tu corazón

No te vayas por el aire

Prestame tu corazón

Claro cielo de tus ojos

Aletear de colibrí

Cafayateñita linda

No te hagas la que no oís

Cafayateñita linda

No te hagas la que no oís

Y al alba yo haré

En tu pecho una flor

Mejor que el jacarandá

Y en la Salamanca de Cafayate

Con vino del moro te'i de machar

Ya verán qué lindo cuando amanezca

Machadita ya de andar

Ya me voy de Cafayate

No quiero verte llorar

Cuando escuches esta zamba

Sobre el viento y regresar

Cuando escuches esta zamba

Sobre el viento y regresar

Bailaré siempre esta zamba

Bailaré hasta el aclarar

Porque cuando bailo siento

Cómo me hace zapatear

Porque cuando bailo siento

Cómo me hace zapatear