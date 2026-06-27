La escribio Guarany y la popularizó La Sole en los 90: la historia detrás de una zamba emblema del folklore

El cancionero popular argentino atesora piezas que logran capturar la esencia de una región a través de la música y la palabra. Entre ellas se destaca Salteñita de los valles, una zamba con letra de Horacio Guarany que cobró un impulso masivo en la década de los 90 al ser popularizada por Soledad Pastorutti, convirtiéndose en un clásico de las peñas y los festivales de todo el país.
La composición se estructura como un homenaje a la belleza y al carácter "indomable" de la mujer norteña, combinando el paisaje de los Valles Calchaquíes con la rica mitología local. A través de metáforas visuales, la lírica construye un retrato de la juventud y la libertad, describiendo a la protagonista como un ser de "alto vuelo sin amor" y rogando por una conexión afectiva antes de que la distancia se interponga.
El texto de Guarany no se limita a la contemplación romántica, sino que introduce al oyente en el corazón festivo y cultural de Cafayate. En sus estrofas conviven elementos de la naturaleza, como el "claro cielo" o el "aletear de colibrí", con referencias directas a las costumbres de la provincia de Salta.
El punto cumbre de esta inmersión cultural llega con la mención de la Salamanca de Cafayate y el "vino del moro". En el folklore argentino, la Salamanca representa ese espacio mítico y subterráneo ligado al conocimiento musical y la danza, mientras que la alusión al vino local aporta autenticidad y sabor a una narrativa que celebra la bohemia y la mística de los encuentros nocturnos que se extienden hasta el amanecer.
Hacia el desenlace, la obra aborda de lleno el sentimiento del desarraigo y la nostalgia del viajero; el relator anuncia su partida de Cafayate, pero encuentra en la danza un mecanismo de resistencia contra el olvido. La promesa de que la zamba regresará con el viento y el deseo de bailarla "hasta el aclarar" exponen cómo la música folklórica se transforma en un lazo indestructible con la tierra, asegurando que la memoria del paisaje y de sus habitantes permanezca intacta a pesar de la distancia física.
Letra completa de Salteñita de los Valles
Salteñita de los valles
Alto vuelo sin amor
No te vayas por el aire
Prestame tu corazón
No te vayas por el aire
Prestame tu corazón
Claro cielo de tus ojos
Aletear de colibrí
Cafayateñita linda
No te hagas la que no oís
Cafayateñita linda
No te hagas la que no oís
Y al alba yo haré
En tu pecho una flor
Mejor que el jacarandá
Y en la Salamanca de Cafayate
Con vino del moro te'i de machar
Ya verán qué lindo cuando amanezca
Machadita ya de andar
Ya me voy de Cafayate
No quiero verte llorar
Cuando escuches esta zamba
Sobre el viento y regresar
Cuando escuches esta zamba
Sobre el viento y regresar
Bailaré siempre esta zamba
Bailaré hasta el aclarar
Porque cuando bailo siento
Cómo me hace zapatear
Porque cuando bailo siento
Cómo me hace zapatear