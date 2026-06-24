Durante tres décadas, Soledad Pastorutti se consolidó como una de las voces más importantes del folklore argentino. Pero más allá de la música, la artista de Arequito amplió su presencia en los medios y la industria, participando como jurado en programas que buscan nuevos talentos.

Ahora, Soledad dio un paso más allá y se metió de lleno en el mundo del comercio electrónico con el lanzamiento de "Simplemente Soledad", su tienda online oficial. Desde allí, envía a todo el país una línea variada de indumentaria y accesorios inspirados en su imagen y recorrido artístico.

El producto estrella de la tienda es el poncho, una prenda que marcó su identidad desde sus comienzos. Este poncho, réplica exacta del que usó en su debut en el Festival de Cosquín en 1996, se vende a $125.000 y pesa cerca de 500 gramos, con medidas de 1,40 por 1,80 metros, confeccionado 100% en acrílico HB de alta calidad. La respuesta de sus seguidores fue inmediata, con varios artículos agotados en cuestión de horas tras el lanzamiento.

La historia detrás del poncho es un capítulo fundamental en la música nacional. El 26 de enero de 1996, Soledad, con solo 15 años, subió por primera vez al escenario mayor de Cosquín con ese poncho que rápidamente se volvió un símbolo cultural. Antes de salir, el conductor Julio Mahárbiz le deseó suerte con la frase: "¡Qué sea con suerte, querida!".

La tienda online de La Sole ofrece a los fanáticos la posibilidad de llevar un pedazo de historia del folklore a sus casas.

Aquel día, Soledad cantó solo una canción por límites de tiempo, pero ese momento marcó el inicio de una carrera imparable. Treinta años después, la tienda online ofrece a los fanáticos la posibilidad de llevar un pedazo de esa historia a sus casas, uniendo tradición y presente.

Detalles de la tienda de La Sole

Esta iniciativa sigue la línea de su cápsula de octubre de 2024, donde presentó remeras y musculosas de producción nacional en colaboración con la marca Sonder, inspiradas en la estética de su disco recopilatorio "Que sea con suerte".

Además del icónico poncho, la tienda incluye una línea de ropa urbana y accesorios para amantes del mate, ampliando así su propuesta comercial. De esta manera, en la tienda actual, los usuarios pueden armar su equipamiento folclórico con los siguientes valores de catálogo:

Remeras de diseño: Disponibles por $20.000, incluyen estampas inspiradas en frases emblemáticas de sus canciones y discos más populares.