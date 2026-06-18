La expectativa por una nueva presentación de la Selección Argentina sumó un condimento de profunda emotividad popular. Soledad Pastorutti revolucionó las plataformas digitales al compartir un mensaje de aliento dedicado especialmente al plantel nacional y a su capitán, Lionel Messi, revelando el tremendo orgullo que siente al saber que el equipo utiliza su música como motor antes de salir a la cancha.

La cantante de Arequito acompañó sus palabras con un material de archivo histórico: un video del año 2006 sobre el escenario del Teatro Gran Rex, donde interpretó "Brindis" mano a mano con Diego Armando Maradona, en lo que significó un cruce íntimo, emotivo e inolvidable para la cultura y el deporte nacional.

A través de su cuenta oficial de Instagram, "La Sole" expresó de forma directa: "Muchachos, se que a veces escuchan Brindis para motivarse y eso me llena de orgullo... Este es un pequeño homenaje para ustedes. Vamos con toda hoy!!! Igual que siempre, con garra y corazón!!! Gracias @leomessi por representarnos. Vamos @afaseleccion por una más!!! PD: Como juega la Selección, hoy todos somos un mismo pueblo alentando nuestro equipo!!! El próximo capítulo de #30Pueblos llega el martes 7 de julio".

El lazo indestructible entre "Brindis" y la Selección Argentina sumó su página más gloriosa tras la consagración en el Mundial de Qatar 2022. Durante un homenaje organizado en la sede de la Conmebol en Paraguay, Soledad fue la encargada de aparecer por sorpresa para cantarle este tema cara a cara a Lionel Messi y a todo el plantel.

En un reciente diálogo con el periodista Julio Leiva, la artista —que se encuentra celebrando sus 30 años de carrera profesional— brindó detalles inéditos de la trastienda de aquella noche de altísima tensión. "En ese momento, viste, fría como el viento, peligrosa como el mar, pero porque hay que hacer así, porque si no no puedes estar ahí", confesó sobre el esfuerzo por contener sus propias lágrimas frente a las figuras locales.

Soledad Pastorutti emocionó a Lionel Messi con su homenaje en un show que dio en la sede de la Conmebol.

"Y además me habían pedido que lo suba a Leo al escenario durante toda la canción. Digo, dura 4 minutos la canción, pobre tipo, ¿viste? Tenés que hacer carita de que te gusta durante 4 minutos, digo yo", comentó con humor.

La Sole recordó que la producción del evento la mantuvo completamente escondida detrás de bambalinas para no arruinar el factor sorpresa: "Yo qué sabía qué iba a pasar, si se iba a emocionar, si no se emocionaba. Imagínate que es un tipo al que todo el mundo le dice cosas lindas, que lo para a cada rato, pero la verdad es que la producción de ese momento fue impecable. Para mí fue un regalo hermosísimo", remarcó.

La historia de Brindis

La mística de esta obra no es nueva, sino que arrastra un lazo histórico con las máximas divinidades del fútbol argentino. Al ser consultada en otra entrevista sobre los motivos que llevaron a esta composición a transformarse en un verdadero fenómeno de masas años después de su lanzamiento original, la santafesina fue tajante: "Sí, explota con Maradona".

El tema fue producido e introducido originalmente por Afo Verde (quien también es el autor de la letra) para un disco que conmemoraba los primeros 10 años de trayectoria de Soledad. "Yo la canté en este mismo Gran Rex donde iba a venir Mercedes (Sosa); y aparece el Diego una noche. Lo quise sentar en la platea, pero la gente lo asediaba tanto que le dije: 'Vení arriba al escenario'. Terminó conmigo todo el tiempo como un músico más", rememoró con nostalgia.

En aquella velada mítica, tras finalizar el show, la Sole le propuso quedarse para el cierre definitivo y el astro aceptó de inmediato: "'Che, es el último tema, ¿te quedas?'. 'Sí, me quedo, me quedo'".

Décadas más tarde, la historia volvió a completarse en un círculo perfecto. Durante su participación en el ciclo Conversaciones de La Nación, Soledad puntualizó cómo el campeonato del mundo reavivó por completo la llama de su clásico. "Salimos campeones y Messi cuenta que en la concentración escuchaban ‘Brindis’. Soy como la especie de regalo a la selección en Paraguay para ir a cantarles. Pasan muchas cosas muy muy fuertes con ese tema", concluyó la artista, dejando en claro que su voz ya forma parte de las páginas doradas del deporte argentino.