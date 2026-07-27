Chau demoras del arquero: la revolucionaria regla que la Premier League buscará aplicar en la próxima temporada

La inédita regla que se aplicará en el fútbol inglés para evitar las "pausas tácticas" de los arqueros: de qué se trata.

El fútbol inglés avanza con una nueva iniciativa para evitar que los partidos sean interrumpidos por las supuestas lesiones de los arqueros con el objetivo de detener el juego y darle un respiro a sus equipos. La propuesta, que establece que cuando el árbitro permita el ingreso del cuerpo médico para asistir al arquero el entrenador dispondrá de diez segundos para elegir a un futbolista de campo que deberá abandonar el terreno de juego durante un minuto, fue acordada por la Federación Inglesa (FA), la Premier League, la English Football League (EFL), la National League y la Women's Super League, aunque todavía depende de la aprobación de la International Football Association Board (IFAB), el organismo encargado de modificar las reglas del juego.

La medida es el resultado de varios meses de trabajo entre los responsables del arbitraje inglés, liderados por Howard Webb, y las distintas competiciones del país. La principal motivación de este cambio en el reglamento, similar al que la FIFA aplicó durante el Mundial 2026 con los jugadores de campo, es evitar que las interrupciones por atención médica al arquero sean utilizadas para recibir indicaciones tácticas desde el banco de suplentes o para cortar el impulso del equipo rival en momentos decisivos.

Si la IFAB autoriza la prueba a tiempo, el estreno será el 1° de agosto en el duelo entre Tranmere y Rochdale, correspondiente a la ronda preliminar de la Carabao Cup. Luego, los resultados serán analizados durante las próximas temporadas y podrían derivar en una modificación del reglamento internacional a partir de la campaña 2027/28.

Cómo se aplicará la nueva regla para evitar las "pausas tácticas" de los arqueros en el fútbol inglés

La propuesta establece que, cuando el árbitro permita el ingreso del cuerpo médico para asistir al arquero, el entrenador dispondrá de diez segundos para elegir a un futbolista de campo que deberá abandonar el terreno de juego durante un minuto. Esa decisión deberá ser comunicada al cuarto árbitro; si el técnico no realiza la elección dentro del plazo establecido, será el capitán del equipo quien salga automáticamente.

La intención es que cada interrupción de este tipo tenga una consecuencia deportiva. Así, si un arquero detiene el partido para enfriar el desarrollo o facilitar una charla táctica, su equipo deberá afrontar un minuto con diez jugadores. La norma, sin embargo, contempla varias excepciones: no se aplicará si el arquero rechaza la atención médica, si la lesión se produjo tras un choque con un compañero o un adversario, cuando haya recibido una falta que requiera asistencia inmediata, en caso de hemorragias o frente a lesiones graves y conmociones cerebrales.

La IFAB evaluará el impacto de la iniciativa

Las detenciones protagonizadas por los arqueros se volvieron habituales en los últimos años, especialmente en los tramos finales de los partidos. En esas situaciones, el guardameta suele permanecer unos instantes en el césped mientras sus compañeros aprovechan la pausa para reunirse con el entrenador o interrumpir el ritmo del rival.

La problemática ya había sido abordada durante el Mundial 2026 por Pierluigi Collina, presidente del Comité de Árbitros de la IFAB, quien impulsó medidas destinadas a limitar las reuniones tácticas durante las interrupciones del juego. Sin embargo, esas iniciativas no lograron solucionar por completo la situación.

Una vez finalizado el período de pruebas, la IFAB analizará los resultados antes de tomar una decisión definitiva. Si la evaluación es favorable, la modificación podría incorporarse al reglamento internacional desde la temporada 2027/28.