Una marca china presentó en Argentina una van de lujo

La Van de lujo China que llegó al país.

La avanzada de las automotrices chinas en el segmento premium suma un nuevo capítulo. JAC Motors presentó la Maextro V800, una van de ultra lujo desarrollada junto a Huawei que busca competir con los modelos ejecutivos de mayor prestigio a nivel mundial, combinando un elevado nivel de confort con tecnología de inteligencia artificial y conducción inteligente.

Aunque por el momento no existe una fecha confirmada para su desembarco en Argentina, el modelo representa una nueva apuesta de la industria automotriz china por ingresar al segmento de mayor sofisticación del mercado.

La Maextro V800 forma parte de la nueva marca Maextro, un proyecto que combina la experiencia industrial de JAC Motors con el desarrollo tecnológico de Huawei. Mientras la automotriz aporta la plataforma mecánica y la producción del vehículo, la firma tecnológica se encarga del sistema operativo HarmonyOS, la conectividad, las pantallas y los sistemas de asistencia y conducción inteligente.

Las características de la nueva Maextro V800

Pensada para traslados ejecutivos de alta gama, la V800 mide 5,4 metros de largo y posee una distancia entre ejes de 3,43 metros, dimensiones que permiten ofrecer un amplio espacio interior inspirado en la comodidad de un jet privado.

Entre los principales elementos de confort se destacan las butacas individuales tipo "Capitán", con regulación eléctrica, función de masajes, apoyapiés extensibles y climatización independiente. El equipamiento también incluye un techo panorámico interactivo con efecto "cielo estrellado", iluminación ambiental integrada en cristal y un sistema de apertura gestual de puertas, que permite acceder al vehículo mediante comandos inteligentes sin necesidad de utilizar las manijas.

En el plano mecánico, la Maextro V800 incorpora un sistema EREV (Vehículo Eléctrico de Autonomía Extendida). La tracción está siempre a cargo de dos motores eléctricos, mientras que un motor naftero turboalimentado de 1.5 litros funciona exclusivamente como generador para recargar las baterías cuando disminuye su nivel de carga, sin transmitir potencia directamente a las ruedas.

Con esta configuración, el fabricante busca combinar el funcionamiento silencioso y la respuesta inmediata de un vehículo eléctrico con una mayor autonomía para viajes de larga distancia, eliminando la necesidad de depender exclusivamente de la infraestructura de carga.

La V800 será el segundo integrante de la familia Maextro, que ya comercializa el sedán S800 y proyecta ampliar su gama con nuevos SUV y vehículos multipropósito. Con esta estrategia, JAC Motors apunta a consolidar la presencia de la industria automotriz china en el segmento de lujo, donde busca competir no solo en tecnología y electrificación, sino también en confort, diseño y sofisticación.