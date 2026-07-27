La reacción de McLaren a los fuertes comentarios de Oscar Piastri en el GP de Hungría: "Desafortunados"

Piastri suma dos podios en la temporada.

Después de casi un año desde su triunfo en el GP de Países Bajos 2025, Oscar Piastri parecía destinado a volver a ganar en la Fórmula 1 este domingo cuando se dio la largada en el GP de Hungría. El oceánico salió del tercer lugar de la grilla de partida y adelantó a Charles Leclerc y Lando Norris para ponerse primero en la largada, seguido por una correcta gestión que le permitió seguir adelante hasta su ingreso a boxes.

Sin embargo, la carrera del piloto australiano dio un vuelco después de su segunda detención, cuando volvió a pista detrás de la lucha entre dos rezagados, Fernando Alonso y Carlos Sainz. El problema fue que el piloto de Williams no solo no le cedió el espacio a pesar de las banderas azules, sino que lo chocó en su intento por acercarse al Aston Martin, aunque no generó daños en el MCL40 de Piastri.

A pesar de que Oscar pudo seguir en carrera, lo cierto es que el incidente le costó algunos segundos perdidos que terminaron beneficiando a Norris, que se mantuvo adelante después de su parada en boxes a causa del accionar de Sainz. De ahí la reacción del oceánico por la radio, con increpaciones dirigidas al español y también a su propio equipo por no haber considerado que iba a quedar en zona de tráfico en su regreso a la pista.

“Por cierto, muy amable de su parte haber tenido eso en cuenta, gracias”, dijo Piastri en un tono sarcástico a su ingeniero, aunque más tarde reconoció que al equipo no le quedaba otra que llamarlo por el estado de sus neumáticos. Claro que la respuesta de McLaren no tardó en llegar, puesto que Andrea Stella señaló que los dichos de su piloto fueron “fruto de la ira” y advirtió que es entendible por como se dieron las cosas en el Hungaroring.

“Hubo un par de incidentes desafortunados. Obviamente, lo más importante es el hecho de que Oscar chocara con un coche rezagado”, afirmó el director de la escudería británica. Ahora bien, independientemente de esto, Piastri se vio forzado a abandonar minutos más tarde debido a un problema en la caja de cambios que hizo que su coche se detenga en la vuelta 56, lo que marcó el final para su aspiración a sumar puntos en Budapest, donde Norris terminó saliendo victorioso.

Piastri había logrado mantener a raya a Norris hasta el incidente.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Hungría