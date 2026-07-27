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Zelenski se reunirá con senadores de EEUU y se espera una votación de sanciones a Rusia

27 de julio, 2026 | 18.47

Los 100 miembros del Senado de Estados Unidos ‌fueron invitados ‌a una reunión el martes por la tarde con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, con motivo de su visita a Washington para asistir ​al ⁠funeral del difunto senador republicano ‌Lindsey Graham, informaron dos ⁠asesores del ⁠Senado.

Uno de los asesores señaló que también se esperaba que el ⁠Senado comience a votar, ​durante la visita ‌de Zelenski, un proyecto ‌de ley para imponer ⁠sanciones a Rusia que había sido impulsado por Graham.

El proyecto de ley llevaba ​aproximadamente ‌un año pendiente antes de la repentina muerte de Graham este mes. Su objetivo es reducir ⁠los ingresos procedentes de la venta de energía rusa destinados a su guerra contra Ucrania.

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Los legisladores redujeron el nivel de los aranceles en la legislación ‌al 100%, desde un 500% general incluido en una versión anterior del proyecto de ley, con el fin de ganar ‌apoyo.

Sin embargo, el proyecto de ley ha suscitado gran preocupación ‌en el ⁠Congreso por los posibles nuevos poderes que ​podría otorgar a Trump.

Con información de Reuters

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