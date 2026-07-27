Zelenski se reunirá con senadores de EEUU y se espera una votación de sanciones a Rusia

Los 100 miembros del Senado de Estados Unidos fueron invitados a una reunión el martes por la tarde con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, con motivo de su visita a Washington para asistir al funeral del difunto senador republicano Lindsey Graham, informaron dos asesores del Senado.
Uno de los asesores señaló que también se esperaba que el Senado comience a votar, durante la visita de Zelenski, un proyecto de ley para imponer sanciones a Rusia que había sido impulsado por Graham.
El proyecto de ley llevaba aproximadamente un año pendiente antes de la repentina muerte de Graham este mes. Su objetivo es reducir los ingresos procedentes de la venta de energía rusa destinados a su guerra contra Ucrania.
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Los legisladores redujeron el nivel de los aranceles en la legislación al 100%, desde un 500% general incluido en una versión anterior del proyecto de ley, con el fin de ganar apoyo.
Sin embargo, el proyecto de ley ha suscitado gran preocupación en el Congreso por los posibles nuevos poderes que podría otorgar a Trump.
Con información de Reuters