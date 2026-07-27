El truco definitivo para que los AirPods duren lo mismo: por qué uno siempre se descarga antes que el otro

El sistema de carga de los AirPods funciona de manera independiente para cada auricular.

Quedarse con un solo AirPod cargado justo antes de salir de casa es un inconveniente más común de lo que parece. Aunque muchos usuarios creen que se trata de una falla de la batería o del auricular, en la mayoría de los casos el problema tiene una explicación mucho más simple: uno de los dos no está haciendo contacto correctamente con los pines de carga del estuche.

El sistema de carga de los AirPods funciona de manera independiente para cada auricular. Esto significa que si uno queda mal acomodado o hay suciedad en los contactos metálicos, ese auricular dejará de recargarse mientras el otro continúa recibiendo energía con normalidad. Como consecuencia, al momento de usarlos uno aparece con la batería completa y el otro prácticamente descargado.

Qué provoca que un AirPod no cargue

Una de las causas más frecuentes es que el auricular no quede correctamente apoyado dentro del estuche. Un pequeño movimiento al guardarlo puede impedir que los contactos metálicos transmitan la energía necesaria para la carga.

También es habitual que se acumule polvo, pelusa o restos de suciedad en el interior del estuche o sobre los conectores. Esa obstrucción puede interferir con el contacto entre el AirPod y los pines de carga, generando el problema sin que el usuario lo note.

Además, un estuche con poca batería o un desperfecto en los conectores también puede afectar el proceso de carga.

Apple ofrece herramientas y sensores para identificar si los AirPods se están cargando correctamente.

Cómo evitar que vuelva a suceder

Para reducir las posibilidades de que uno de los auriculares quede sin batería, conviene adoptar algunos hábitos sencillos:

Verificar que ambos AirPods queden correctamente colocados dentro del estuche.

dentro del estuche. Limpiar periódicamente el interior del estuche y los contactos de carga con un paño seco o un hisopo, evitando el uso de líquidos.

periódicamente el interior del estuche y los contactos de carga con un paño seco o un hisopo, evitando el uso de líquidos. Comprobar que el estuche tenga carga suficiente antes de guardar los auriculares.

antes de guardar los auriculares. Revisar el indicador de carga o el nivel de batería desde el iPhone para confirmar que ambos auriculares se estén recargando.

Si después de realizar estas comprobaciones uno de los AirPods sigue sin cargar, el problema podría estar relacionado con un desperfecto de hardware en el auricular o en el propio estuche. En ese caso, la recomendación es acudir al servicio técnico oficial de Apple para realizar un diagnóstico y evitar que el inconveniente empeore.