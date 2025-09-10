Apple presentó los Air Pods Pro 3: traducción en vivo y principales características

Una de las funciones más destacadas de los AirPods Pro 3 es la traducción en vivo, potenciada por la inteligencia artificial de Apple. Ahora, los usuarios pueden mantener conversaciones en diferentes idiomas y escuchar la traducción al instante, siempre que ambos interlocutores utilicen los nuevos auriculares.

Otra gran novedad es el sensor de frecuencia cardíaca. Estos AirPods incorporan el sensor más pequeño que Apple haya diseñado, capaz de medir el pulso y calcular las calorías quemadas mediante luz infrarroja. Esto es especialmente útil para quienes entrenan o cuidan su salud, ya que pueden registrar la actividad directamente en la app Fitness del iPhone, sin depender de un Apple Watch.

Otras mejoras clave

Cancelación activa de ruido mejorada (ANC) : Apple la describe como la “mejor del mundo” para auriculares in-ear, ofreciendo hasta el doble de potencia que el modelo anterior. Los AirPods Pro 3 están optimizados con puntas de espuma y un diseño basado en miles de escaneos 3D del oído.

Autonomía extendida : hasta 8 horas de reproducción con ANC activado, y más de 30 horas con el estuche de carga. En modo Transparencia, alcanzan hasta 10 horas.

Certificación IP57 y ajuste mejorado: ahora resistentes al agua, sudor y polvo; además, vienen con cinco tamaños de almohadillas para garantizar un ajuste cómodo y seguro.

Precio, disponibilidad y contexto

Se mantienen en US$ 249 , el mismo precio de lanzamiento que el modelo previo.

Ya están disponibles para precompra y llegarán al público a partir del 19 de septiembre.

¿Por qué conviene actualizar?