Plazo fijo: cuál es el banco que más interés paga, en la última semana de julio 2026

Cuánto pagan los plazos fijos en julio

Las tasas de interés de los plazos fijos continúan mostrando diferencias significativas entre las entidades financieras durante la última semana de julio de 2026. Mientras los bancos tradicionales mantienen rendimientos más moderados, las compañías financieras y algunos bancos digitales encabezan el ranking de las mejores opciones para quienes buscan maximizar la rentabilidad de sus ahorros.

Para una inversión de $1.000.000 a 30 días, la diferencia entre la entidad que más paga y la que menos remunera supera los $4.500, lo que puede influir en la elección del banco al momento de constituir un plazo fijo.

¿Cuál es el banco que más interés paga por un plazo fijo?

De acuerdo con las tasas vigentes, Crédito Regional Compañía Financiera y Reba Compañía Financiera ofrecen el mayor rendimiento del mercado, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 23%.

Con ese rendimiento, una colocación de $1.000.000 a 30 días permite obtener un monto final de aproximadamente $1.017.917.

Detrás de estas entidades aparecen:

Banco Meridian: 22,25% TNA.

22,25% TNA. Banco Mariva: 21,5% TNA.

21,5% TNA. Banco Bica: 21% TNA.

21% TNA. Banco del Sol: 21% TNA.

21% TNA. Bibank: 21% TNA.

21% TNA. Banco Provincia de Buenos Aires: 21% TNA.

Cuánto rinden los pesos en julio

Qué pagan los principales bancos

Entre las entidades tradicionales, las tasas son inferiores a las ofrecidas por las compañías financieras.

Los principales bancos pagan actualmente:

Banco Nación: 19% TNA.

19% TNA. Banco Macro: 18,75% TNA.

18,75% TNA. Banco Formosa: 18,5% TNA.

18,5% TNA. BBVA: 18,25% TNA.

18,25% TNA. Banco Comafi: 18% TNA.

18% TNA. Galicia: 17,5% TNA.

17,5% TNA. Credicoop: 17,5% TNA.

17,5% TNA. ICBC: 17,2% TNA.

17,2% TNA. Banco Ciudad: 17% TNA.

17% TNA. Santander: 16% TNA.

16% TNA. Banco Patagonia: 16% TNA.

Plazo fijo: cuánto se paga hoy

Cuánto se gana con un plazo fijo de $1 millón

El rendimiento varía según la entidad elegida.

En los bancos que ofrecen las tasas más altas, una inversión de $1.000.000 durante 30 días supera los $17.900 en intereses. En cambio, en las entidades con menores tasas el rendimiento ronda los $13.300, lo que genera una diferencia superior a $4.500 para un mismo plazo y capital invertido.

Qué tener en cuenta antes de invertir

Al elegir un plazo fijo no solo conviene observar la tasa de interés publicada. También es recomendable verificar si la entidad exige operar de manera digital, si ofrece condiciones especiales para clientes o si las tasas varían según el canal de constitución del depósito.

En un escenario de tasas diferenciadas, comparar el rendimiento entre bancos puede representar una mejora en la rentabilidad sin modificar el monto invertido ni el plazo de la colocación.