Plazo fijo: cuál es el banco que más interés paga, en la tercera semana de julio 2026

Plazo fijo: qué banco me conviene a 30 días

Los bancos volvieron a actualizar las tasas de interés para los depósitos a plazo fijo en pesos durante la tercera semana de julio. Luego de la desregulación impulsada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), cada entidad define libremente el rendimiento que ofrece a sus clientes, lo que genera diferencias de hasta siete puntos porcentuales entre las propuestas disponibles en el mercado.

De acuerdo con la información publicada por el BCRA, las tasas para plazos fijos a 30 días se mantienen relativamente estables respecto de las semanas anteriores, aunque algunas entidades continúan ofreciendo rendimientos significativamente superiores al promedio para captar depósitos.

Qué banco paga la tasa más alta por un plazo fijo

Según el relevamiento oficial del Banco Central, las tasas más elevadas para depósitos online a 30 días corresponden a:

Crédito Regional Compañía Financiera: 23% TNA

Reba: 23% TNA

Detrás aparecen:

Banco Meridian: 22,25%

Banco BICA: 22%

Banco CMF: 22%

Banco Voii: 22%

Banco del Sol: 21%

Banco Mariva: 21%

Bibank: 21%

Banco de Córdoba: 20,75%

Estas entidades permiten, en la mayoría de los casos, constituir plazos fijos de manera online incluso para personas que no son clientes.

Cuál es el plazo fijo más conveniente

Cuánto pagan los principales bancos

Entre las entidades con mayor volumen de depósitos del sistema financiero, las tasas vigentes para un plazo fijo a 30 días son las siguientes:

Banco Provincia: 19,5%

Banco Nación: 19%

Banco Macro: 18,75%

Banco BBVA: 18,25%

Banco Galicia: 17,5%

Banco Credicoop: 17,5%

Banco ICBC: 17,2%

Banco Ciudad: 17%

Banco Comafi: 17%

Banco Santander: 16%

Banco Patagonia: 16%

Cuál es el plazo fijo que me conviene colocar

Qué muestran los últimos datos del Banco Central

El Informe Monetario del BCRA indicó que durante junio el sistema financiero atravesó un reacomodamiento de la liquidez, con una suba transitoria de las tasas de corto plazo hacia fin de mes que luego se normalizó tras las licitaciones del Tesoro.

En ese contexto, los plazos fijos mostraron una menor volatilidad que otros instrumentos. La tasa para depósitos de personas humanas cerró junio en torno al 19,2% nominal anual, mientras que en la primera semana de julio avanzó levemente hasta 19,27%, reflejando una estabilidad mayor que la observada en el mercado monetario.

Al mismo tiempo, el Banco Central informó que durante la primera semana de julio crecieron nuevamente los depósitos del sector privado en cajas de ahorro y plazos fijos, mientras que los depósitos privados en dólares continuaron aumentando y ya se acercan a los USD 41.000 millones.