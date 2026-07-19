Así fue el show de mediotiempo en la final del Mundial 2026.

En medio del tenso partido que disputan Argentina y España en la final del Mundial 2026, el evento deportivo dio lugar a un show de mediotiempo, bien al estilo del Superbowl. En esta ocasión varios artistas de diferentes partes del mundo fueron convocados para desplegar un multitudinario espectáculo.

En lugar de durar los clásicos 15 minutos, esta vez el entretiempo se extendió por al rededor de 30 minutos para presentar un imponente show musical. El mismo empezó con Madonna, quien cantó a sus 67 años subida arriba de un auto en un compañía de Ronaldinho, Ronaldo y un grupo de bailarines. A ella le siguió el grupo surcoreano BTS que desplegaron su carisma, ritmo y fotografía. Posteriormente llegó el momento acústico de la mano de Justin Bieber, el cantante canadiense que cantó acompañado únicamente de su guitarra.

Finalmente, llegó Shakira con la presentación de la canción oficial del mundial y una imponente coreografía que volvió a subir la euforia en el estadio. Finalmente, Coldplay cerró el show con una puesta en escena que promulgaba por "el amor en todo el mundo" de la mano de niños cantantes de todo el mundo.