El Pelado Trebucq cruzó a Diego Recalde en vivo por las Malvinas.

La victoria de la Selección Argentina frente a Inglaterra despertó una gran alegría en todo el país, no solo por haber logrado avanzar así a la final del Mundial, sino también por la importancia que enviste derrotar a una nación con la que existe tanta animosidad, especialmente por lo que refiere a las Islas Malvinas.

Por si el encuentro no fuera lo suficientemente propicio para que se vuelva a discutir la soberanía sobre el archipiélago, una bandera hecha por los propios jugadores, desplegada tras el triunfo y que rezaba "las Malvinas son argentinas", puso en agenda el conflicto como pocas veces ocurrió en la historia moderna.

El cartel desplegado por los jugadores de la Selección Argentina.

Quejas por parte del gobierno británico; respuestas de la Casa Blanca y de la propia FIFA; medios europeos poniendo en contexto la pancarta y explicando qué fue lo ocurrió en 1982; los portales más importantes de Inglaterra expidiéndose al respecto. Todo eso generó el gesto de La Scaloneta, que tuvo también su debida repercusión en el plano local. Algunos con un profundo análisis; otros con cuestionables declaraciones, como las que hizo Diego Recalde en vivo por LN+.

¿Qué dijo Diego Recalde sobre las Malvinas?

Durante este último viernes, el cineasta libertario lanzó al aire durante el programa de Esteban Trebucq: "Hay que ver también que no gobierne el peronismo, porque si el peronismo hubiese gobernado las Islas Malvinas, tenés la villa miseria Gran Malvina y la villa miseria Soledad".

Si bien algunos en el estudio se rieron, el conductor lo encaró con seriedad: "Ýo prefiero que gobierne un argentino, Recalde". "Pero no el peronismo", replicó el actor. "Yo sí, eh. Porque son argentinos", le respondió el "Pelado". Tras esto, su interlocutor procuró excusarse: "Lo que digo es que ahora tenés chances de tener una soberanía compartida porque no vas a empobrecerlos, creo que el mundo está cambiando y entiende que el Gobierno de Milei no va por el saqueo".

"Si, pero cuidado ahí Diego. El peronismo es argentino. Yo prefiero un mal gobierno pero argentino. Soberanía es argentina, eh. Te pasás un pueblo ahí", le marcó sin filtro el presentador del ciclo. "Dejar siete chicos de cada diez no quiere decir que estés a favor de la patria", se defendió Recalde. "No estoy defendiendo al peronismo, pero si me decís que en Malvinas gobierne el peronismo, prefiero. Son argentinos", aseveró Trebucq.