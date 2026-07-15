Tras sufrirlo desde comienzo del segundo tiempo, Argentina le ganó la semifinal 2-1 a Inglaterra. Con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, el primero a los 85' y el segundo en el descuento, la Selección es finalista del mundo y jugará contra España el domingo próximo en Nueva Jersey.

El primer golpe del partido llegó en el minuto 55, que puso en ventaja al equipo de Thomas Tuchel, cuando Anthony Gordon apareció por asistencia de Morgan Rodgers y marcar en los tres palos del Dibu Martínez. El empate de la albiceleste llegó en el minuto 86, con un remate de Enzo Fernández que llegó con una habilitación de Lionel Messi.

Los ingleses, que sintieron el golpe, sufrieron el descuento final en el minuto 92 con un centro de Messi y el cabezazo de Lautaro Martínez, que conectó de cabeza y completó el triunfo del campeón.

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El cambio de camiseta apuntó a una cábala de la selección nacional, ya que las dos veces que Argentina logró eliminar a Inglaterra de la Copa del Mundo, en los mundiales de México 1986 y Francia 1998, el seleccionado argentino llevaba puesta una camiseta predominantemente azul. En cambio, las veces que usó la celeste y blanca, la selección perdió contra el equipo europeo, tanto en los torneos de Inglaterra 1966 como en Corea-Japón 2002.

El antecedente más recordado e icónico fue el del 22 de junio de 1986, en los cuartos de final, cuando el seleccionado dirigido por Carlos Salvador Bilardo derrotó 2-1 a Inglaterra con dos goles de Diego Maradona: los recordados la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”.