Así es la casa en Birmingham del Dibu Martínez

Cómo es la casa del Dibu Martínez en Inglaterra.

Emiliano "Dibu" Martínez, una de las grandes figuras del fútbol mundial con la camiseta del Aston Villa y la Selección argentina, no solo se destaca en la cancha, sino que también construyó un hogar que refleja sus prioridades fuera del deporte: la vida en familia.

Su residencia en Birmingham, Inglaterra, se distingue por una arquitectura contemporánea, espacios amplios y una decoración donde cada detalle fue pensado con cuidado. Lejos de los excesos, la vivienda apuesta por una estética elegante y funcional, con materiales de calidad, grandes ventanales y ambientes diseñados para el descanso y el entrenamiento.

Los detalles de la casa del Dibu y la importancia de su esposa

El proyecto lleva la impronta de Mandinha Martínez, esposa del arquero y diseñadora de interiores, quien estuvo al frente de la remodelación y ambientación. Su estilo se basa en la funcionalidad, el uso de materiales nobles y una paleta neutra que combina grises, blancos y verdes, creando ambientes cálidos y atemporales.

Uno de los sectores más llamativos es el living principal, que se organiza alrededor de un techo vidriado con forma de cúpula, funcionando como un enorme tragaluz que inunda el espacio con luz natural durante todo el día. A esto se suman ventanales de piso a techo que conectan permanentemente con el exterior y potencian la sensación de amplitud.

La decoración del living combina pisos de madera, una gran alfombra y un sofá en forma de L. En el ingreso, una araña de diseño aporta sofisticación sin romper la armonía visual del ambiente. La cocina y el comedor mantienen la línea contemporánea con revestimientos de piedra natural, muebles modernos y una mesa de madera clara que aporta calidez. Estos espacios están integrados para favorecer la circulación y la convivencia, con una chimenea que delimita sectores sin perder continuidad visual.

Un lugar que destaca especialmente es la pileta climatizada cubierta, diseñada tanto para el entrenamiento del arquero como para el disfrute familiar. Rodeada de amplios ventanales y con una zona de descanso, permite su uso durante todo el año, sin importar el clima inglés.

Además, la vivienda cuenta con un gimnasio completamente equipado donde realiza parte de su preparación cuando no entrena con su club. En el exterior, un amplio jardín con césped natural y una gran parrilla completan el espacio dedicado a la vida al aire libre y las reuniones familiares, una costumbre que el arquero mantiene a pesar de vivir lejos de Argentina.