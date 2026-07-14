Estrenado originalmente en 2022, el film escaló en el ranking de la plataforma y se convirtió en una de las opciones más elegidas.

Los suscriptores de Netflix Argentina volvieron a posicionar entre las películas más vistas a "Un paraíso peligroso", un thriller de acción de apenas 92 minutos que reúne nuevamente en pantalla a Bruce Willis y John Travolta, casi tres décadas después de compartir elenco en Pulp Fiction.

Estrenado originalmente en 2022, el film escaló en el ranking de la plataforma y se convirtió en una de las opciones más elegidas para quienes buscan una historia de acción y suspenso.

Dirigida por Chuck Russell, la película combina persecuciones, enfrentamientos armados y una trama de venganza ambientada en Hawái. Además de Willis y Travolta, el reparto está integrado por Blake Jenner, Stephen Dorff, Praya Lundberg y Corey Large.

¿De qué trata Un paraíso peligroso, el thriller de acción que está entre las películas más vistas de Netflix Argentina?

La historia sigue a Ryan Swan, un cazarrecompensas que emprende una búsqueda para descubrir qué ocurrió con su padre, Ian Swan, quien fue dado por muerto tras desaparecer durante una misión en la isla de Maui.

A medida que avanza la investigación, Ryan se adentra en el mundo del crimen organizado local y termina enfrentándose a Buck, un poderoso jefe criminal vinculado con la desaparición de su padre. La trama se desarrolla entre persecuciones, enfrentamientos y revelaciones que ponen en riesgo a todos los involucrados.

Uno de los principales atractivos de Un paraíso peligroso es el reencuentro de Bruce Willis y John Travolta en una misma película, luego de haber compartido elenco en Pulp Fiction, el clásico dirigido por Quentin Tarantino.

Con escenas de acción, una historia de venganza y escenarios de playas y paisajes de Hawái, la producción logró ubicarse entre los títulos más reproducidos por los usuarios de Netflix Argentina, asomando como una alternativa para quienes buscan un thriller para ver entre semana.

Ficha técnica de Un paraíso peligroso