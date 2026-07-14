Habrá cortes de tránsito por el acto de la AMIA: qué calles estarán cerradas y desde cuándo.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que se llevará a cabo un operativo especial de tránsito por un nuevo aniversario del atentado a la AMIA. Como consecuencia, habrá cortes totales de calles y prohibiciones para estacionar en los alrededores de la sede de la institución, ubicada sobre la calle Pasteur, por lo que quienes circulen por la zona deberán tener en cuenta las restricciones para evitar demoras.

El operativo comenzará el jueves 16 de julio. Entre las 7 y las 14.59 permanecerá cerrada al tránsito la calle Pasteur entre Viamonte y Tucumán. Luego, desde las 15 y hasta las 4.59 del viernes 17, el corte se ampliará a Pasteur entre las avenidas Córdoba y Corrientes, mientras que también permanecerán cerradas las calles Viamonte, Tucumán y Lavalle entre Azcuénaga y Presidente José E. Uriburu.

Este miércoles 15 comienza un operativo especial por el aniversario del atentado a la AMIA.

El viernes 17 de julio, entre las 5 y las 12, el operativo alcanzará un perímetro aún mayor. Habrá cortes totales en Azcuénaga, Pasteur y Presidente José E. Uriburu entre avenida Córdoba y avenida Corrientes. Además, no se podrá circular por Viamonte, Tucumán y Lavalle entre Larrea y Junín, ni por San Luis entre Azcuénaga y Larrea.

Dónde estará prohibido estacionar

Las restricciones para estacionar comenzarán incluso antes que los cortes de tránsito. El miércoles 15 de julio, entre las 19 y las 23.59, estará prohibido dejar vehículos sobre ambas aceras de Pasteur entre Viamonte y Tucumán.

A partir de las 0.01 del miércoles 15 y hasta las 12 del jueves 16 no se podrá estacionar sobre ambas aceras de Pasteur entre las avenidas Corrientes y Córdoba, ni sobre Viamonte, Tucumán y Lavalle entre Azcuénaga y Presidente José E. Uriburu. A su vez, desde las 19 del jueves 16 hasta las 12 del viernes 17, la prohibición también regirá sobre ambas aceras de Presidente José E. Uriburu entre Corrientes y Córdoba, y sobre Azcuénaga entre esas mismas avenidas.

El operativo fue dispuesto con motivo del 32° aniversario del atentado contra la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994. Como sucede cada año, el acto conmemorativo implicará un importante despliegue de seguridad y modificaciones en la circulación vehicular en la zona donde se encuentra la sede de la institución.