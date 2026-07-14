El auto 0km mas barato en julio 2026.

En un giro inesperado del mercado automotor argentino, Stellantis Argentina anunció una oferta promocional para julio que posiciona al Citroën C3 Feel Pack como el auto 0 km más accesible del mes.

Este movimiento rompe con la hegemonía del Renault Kwid, que mantuvo este título durante 19 meses consecutivos. La oferta, exclusiva para compras al contado, establece un precio de $27.000.000 para el Citroën C3 Feel Pack, superando así al Kwid, que, tras un aumento del 2,7% en julio, pasó de $26.490.000 a una cifra superior.

Aunque Renault ajustó sus precios antes, Stellantis esperó hasta el 7 de julio para publicar sus listas y promociones, aprovechando esa ventana para captar la atención del público. Este no es el primer golpe comercial de Stellantis en 2026. En marzo, durante la feria Expoagro, la pickup Fiat Titano Endurance 4x2 manual recibió un descuento del 20% para pagos en efectivo, dejando su precio en $39,9 millones, una estrategia similar que busca atraer compradores con descuentos puntuales.

Curiosamente, aunque el precio promocional del C3 Feel Pack baja considerablemente, la lista oficial de Citroën para julio incluyó un aumento generalizado del 5,5% en todos sus modelos brasileños, superando incluso los ajustes de Renault. Así, la versión de acceso del C3 tiene un precio de lista de $32.170.000, ubicándose décima en el ranking de autos más económicos, mientras que la oferta especial representa una bonificación del 16,6% válida para toda la red de concesionarios.

Las características del C3, el auto más accesible en julio

El C3 viene equipado con un motor naftero aspirado de 1.6 litros que entrega 115 CV y un torque de 151 Nm, combinado con una caja automática tipo CVT. La elección de esta versión para la promoción responde a una estrategia para mantener estable el valor de las cuotas del plan de ahorro de la marca, evitando modificaciones en el costo mensual para los clientes durante un mes. De este modo, la bonificación se limita al precio de contado sin afectar los planes de financiamiento.

En su lanzamiento, el C3 se definió como un hatch B con “actitud SUV”. Inicialmente, la gama ofrecía dos motorizaciones: la actual 1.6 naftera y la PureTech 1.2 aspirado de 82 CV, que luego fue eliminada por la marca tanto en Citroën como en Peugeot. El motor VTi de 115 CV se mantuvo como el propulsor principal hasta la llegada en 2025 del C3 You!, que incorporó un motor turbo T200.Otras importantes promociones de Citroën para julio 2026.



