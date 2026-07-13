Está a 3 horas de CABA y celebra la Fiesta del Pastelito y el Chocolate Caliente: el pintoresco pueblo para visitar este fin de semana

Entre los diferentes destinos de la provincia de Buenos Aires, hay un sitio ideal para visitar el próximo fin de semana: Tapalqué. El pintoresco pueblo, de solo 9497 habitantes, celebrará la Fiesta del Pastelito y el Chocolate Caliente con entrada gratis, muchísimas opciones gastronómicas y espectáculos en vivo.

Llega la Fiesta del Pastelito y el Chocolate Caliente

La fiesta se realizará el próximo 18 y 19 de julio desde las 12h. en la Plaza Adolfo Alsina de Tapalqué y combinará la gastronomía tradicional, espectáculos musicales y culturales en vivo, la feria de artesanos locales y de emprendedores, además de actividades para toda la familia. En concreto, la iniciativa invita a celebrar los sabores típicos del invierno con puestos de pastelitos caseros y chocolate caliente.

Además, habrá un concurso que premiará las mejores elaboraciones. La Fiesta del Pastelito y el Chocolate Caliente se presenta como una propuesta que combina identidad, cultura y producción local. Además, es un punto de reunión para elaboradores, artistas y emprendedores en torno a uno de los dulces más representativos de la cocina argentina.

¿Qué otras cosas se pueden hacer en Tapalqué?

Ubicado a unos 270 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Tapalqué se presenta como una excelente alternativa para una escapada de invierno porque, más allá de la fiesta gastronómica, cuenta con varias opciones turísticas:

Conocer el Complejo Termal Tapalqué: el espacio ofrece piletas de aguas termales, spa y espacios de relax ideales para disfrutar de la temporada.

el el espacio ofrece piletas de aguas termales, spa y espacios de relax ideales para disfrutar de la temporada. Visitar el balneario municipal: es un espacio recreativo a las veras del arroyo Tapalqué que cuenta con s enderos para caminar o andar en bicicleta, plazas, circuitos patrimoniales. Además de una variada oferta gastronómica y de alojamientos.

es un espacio recreativo a las veras del arroyo Tapalqué que cuenta con s Además de una variada oferta gastronómica y de alojamientos. Descubrir el patrimonio local y recorrer sus paisajes naturales.

Quienes se acerquen a disfrutar de la gastronomía del pintoresco pueblo bonaerense podrán disfrutar de los sabores tradicionales, sus termas y tendrán muchísimas opciones de hospedaje.