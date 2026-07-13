Bukele ya es candidato presidencial para un tercer mandato en El Salvador

Nayib Bukele tiene el camino completamente allanado para ser reelecto por segunda vez en El Salvador en las elecciones presidenciales de febrero de 2027. Este lunes, el partido que fundó para llegar al poder en 2019, Nuevas Ideas, definió sus primarias y el mandatario se erigió, sin ninguna resistencia o competencia, en su candidato. De esta manera y con una oposición prácticamente diezmada, todo está listo para que haga uso de uno de sus últimos logros políticos: la reelección indefinida.

Aunque la reforma que impuso la reelección indefinida y la decisión del congreso de adelantar dos años la elección presidencial fueron muy cuestionadas por la oposición, la popularidad de Bukele entre la población en general sigue siendo muy alta. Su principal activo es que bajó dramáticamente los casos de homicidios y de violencia armada convirtiendo al país de uno de los más sangrientos de la región y del mundo a uno de los más "seguros". Según reivindica el Gobierno salvadoreño, desmanteló a las organizaciones criminales Mara Salvatrucha y Barrio 18, y puso fin a los combates y asesinatos diarios en las calles.

Esta "paz", sin embargo, tuvo un costo alto para los opositores y para miles de inocentes que según organizaciones de derechos y humanos locales e internacionales fueron víctimas de las políticas de mano dura y, especialmente, de encarcelamiento masivo.

Una primaria cantada

Desde su página web, Nuevas Ideas informó que el ganador de la primaria presidencial fue el presidente Bukele. No precisó si tuvo competidores ni cuántas personas votaron, según informó la agencia de noticias Deutsche Welle.

Como siguiente paso de cara a los comicios de 2027, Bukele deberá inscribir su candidatura ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) antes del 19 de noviembre de 2026, de acuerdo con el calendario electoral.

Hace un año, la Asamblea Legislativa nacional, donde hace tiempo que el oficialismo tiene una cómoda mayoría, aprobó una serie de reformas políticas muy cuestionadas por la oposición. Por un lado, se adelantaron las elecciones presidenciales de 2029 para el año próximo, 2027. Por otro lado, se habilitó la ampliación de los mandatos presidenciales de cinco a seis años y se habilitó la reelección indefinida. Ambos cambios fueron leídos como garantías para mantener en el poder a Bukele.