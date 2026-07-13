Diputados del Peronismo exigen explicaciones por el buque de guerra británico que navegó en Mar Argentino

Un grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria que se enrolan en la nueva vertiente del “Peronismo Federal” presentaron este lunes un proyecto de resolución por el cual le solicitan a Cancillería y al Ministerio de Defensa un informe sobre la polémica vinculada a la navegación del buque de guerra oceánico HMS Medway, perteneciente a la Marina Real británica, que fue detectado navegando aguas del Mar Argentino entre el jueves 2 y el viernes 3 de julio pasado.

La Armada Argentina registró que el desplazamiento del buque militar desde las Islas Malvinas hacía Punta Arenas, en Chile, se produjo en parte sobre aguas de jurisdicción argentina, sin que existiera una notificación previa, circunstancia que motivó la intervención de la Cancillería.

El Reino Unido respondió que la ruta de navegación “fue comunicada oportunamente mediante los canales correspondientes, configurándose así versiones contradictorias sobre un hecho de significativa relevancia institucional por el ejercicio soberano de nuestra patria”, indicaron los diputados firmantes del proyecto de resolución.

El conflicto diplomático se produce días antes del enfrentamiento en el Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, un evento meramente deportivo pero que históricamente se cargó de connotaciones políticas a raíz de la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas.

Qué le piden los diputados al Gobierno

Los legisladores detrás de este pedido de informes son Guillermo Michel, Guillermo Snopek, Juan Pablo Luque, Pablo Yedlin, Ernesto “Pipi” Ali, Kelly Olmos, Moria Lanesan Sancho, Victoria Tolosa Paz y Emir Felix. Entre las consultas dirigidas a las dos carteras ministeriales se pide información sobre “si el gobierno Nacional tuvo conocimiento previo del tránsito del mencionado buque militar británico”.

También se exige saber “si existió comunicación oficial o notificación por parte del Reino Unido respecto de dicho desplazamiento y, en caso afirmativo, por qué canales diplomáticos o militares se realizó”. A su vez, se requiere conocer “si el tránsito del buque se ajustó a los convenios vigentes entre la República Argentina y el Reino Unido” y “qué actuaciones realiza la Armada Argentina, el Ministerio de Defensa y la Cancillería una vez detectado el desplazamiento del buque”.

Lo que no es menor, los diputados del peronismo también buscan confirmar “si el Poder Ejecutivo Nacional presentó o prevé presentar un reclamo diplomático formal ante el Reino Unido por estos hechos”, y “qué medidas se encuentran previstas para fortalecer el control y monitoreo de los espacios marítimos bajo jurisdicción argentina y resguardar los intereses nacionales en el Atlántico Sur”.

Según subrayaron los autores del proyecto de resolución en los fundamentos, “corresponde al Congreso Nacional ejercer su función de control sobre los actores del Poder Ejecutivo y conocer con precisión cuáles fueron las actuaciones desarrolladas por las autoridades nacionales frente a un episodio que involucra directamente la defensa de la soberanía argentina y la protección de nuestros intereses estratégicos en el Atlántico Sur”.

“La Constitución Nacional, la Disposición Transitoria Primera y la historia política del Estado sostenida por nuestro país establecen con claridad que la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes constituye un objetivo permanente e irrenunciable del Estado argentino”, remarcaron.

Señalaron que “en ese marco, toda situación que involucre la presencia de unidades militares extranjeras, y en este caso británicas en áreas vinculadas al ejercicio de la jurisdicción argentina debe ser objeto de seguimiento por parte de las autoridades nacionales, garantizando el pleno resguardo de nuestros derechos soberanos y la defensa de los intereses nacionales”.

“El Atlántico Sur constituye una región de enorme valor estratégico por sus recursos naturales, pesqueros, energéticos, científicos, ambientales y por su proyección hacia la Antártida”, enfatizaron.

En ese sentido, apuntaron que “la presencia militar británica en el área representa desde hace décadas uno de los principales desafíos para la política exterior argentina y exige respuestas institucionales claras, coordinadas y acordes con la defensa de nuestra soberanía”.

“Por ello, resulta indispensable que el Poder Ejecutivo informe si se cumplieron los mecanismos diplomáticos y militares previstos para este tipo de situaciones, cuáles fueron las acciones desarrolladas por los organismos competentes y qué medidas adoptará para prevenir episodios similares en el futuro”, insistieron.