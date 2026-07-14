Los usuarios del transporte público del sur del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) contarán con una nueva alternativa de conexión entre Almirante Brown, Presidente Perón y Canning.

La Línea 200 incorporará un nuevo recorrido que unirá la estación de Glew con uno de los sectores de mayor crecimiento urbano de la región, ampliando la cobertura del servicio en la zona.

La novedad fue confirmada por la firma concesionaria Empresa de Transporte del Sur S.R.L., que precisó los detalles del trayecto que comenzará a operar tras la autorización correspondiente.

¿Cómo será el nuevo recorrido de la Línea 200?

De acuerdo con la información difundida por Empresa de Transporte del Sur S.R.L., el nuevo servicio partirá desde la estación de Glew y circulará por la avenida Hipólito Yrigoyen. Luego ingresará al partido de Presidente Perón, donde continuará por la avenida Néstor Kirchner y la Ruta Provincial 16. Desde allí avanzará por la Ruta 58 hasta llegar a la intersección de Cáceres y El Deslinde, en las inmediaciones del barrio privado La Alameda, en Canning.

El trayecto se realizará tanto de ida como de vuelta. La extensión permitirá conectar de forma directa distintos puntos de Almirante Brown con el corredor de la Ruta 58, una de las zonas que registró un fuerte desarrollo residencial y comercial durante los últimos años.

Actualmente, la Línea 200 presta servicios en el área de Glew y otras localidades de la región. Con esta ampliación, sumará una alternativa para quienes se trasladan diariamente entre los municipios de Almirante Brown y Presidente Perón.

Recorrido Línea 200 - Servicio normal

Ida a Alejandro Korn: Desde Estación Glew por Sarmiento, Raúl Soldi, Aristóbulo del Valle, Avenida Hipólito Yrigoyen (Ruta Provincial 210), Avenida Independencia, Brasil, Carola Lorenzini, Estación Alejandro Korn, Carola Lorenzini, San Martín, Avenida Independencia, Mitre, Boulevard de Mayo hasta Avenida Hipólito Yrigoyen (Ruta Provincial 210).

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