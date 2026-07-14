La actividad formará parte del evento "Vacaciones en el Tren", que se desarrollará del 18 de julio al 2 de agosto

Durante las vacaciones de invierno 2026, el Museo Nacional Ferroviario "Raúl Scalabrini Ortiz", en el barrio porteño de Retiro, ofrecerá una propuesta especial para grandes y chicos: un vagón fluorescente iluminado con luces UV que crea una experiencia inmersiva y permite recorrer un espacio donde los colores brillan en la oscuridad.

La actividad formará parte del evento "Vacaciones en el Tren", que se desarrollará del 18 de julio al 2 de agosto, con talleres, juegos, espectáculos, feria de emprendedores y un patio gastronómico. La iniciativa busca acercar el patrimonio ferroviario argentino al público mediante actividades recreativas.

¿Cómo visitar el Tren Fluorescente del Museo Nacional Ferroviario "Raúl Scalabrini Ortiz"?

El principal atractivo será el denominado Vagón Flúo, un coche histórico acondicionado con iluminación ultravioleta para que los visitantes disfruten de un recorrido diferente. Desde la organización incluso invitan a asistir con ropa o accesorios fluorescentes para potenciar el efecto visual y obtener fotografías con colores intensos.

Además del tren luminoso, el circuito incluirá talleres creativos, desafíos para toda la familia, propuestas interactivas y recorridos por las distintas salas del museo, donde se exhiben locomotoras, coches presidenciales, objetos históricos y piezas vinculadas al desarrollo ferroviario del país.

Las actividades se realizarán todos los días entre las 13 y las 20 horas, en la sede del museo ubicada en Avenida del Libertador 405, frente a la estación Retiro.

Las entradas tendrán un valor de $ 5000 y podrán adquirirse directamente en la boletería durante el evento. Los menores de seis años, jubilados y pensionados, personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y empleados ferroviarios con credencial ingresan sin cargo. Además, los miércoles el acceso al museo continúa siendo gratuito.

Quienes visiten el predio también podrán conocer parte de la colección permanente, que conserva locomotoras a vapor, coches históricos, mobiliario, relojes de estación, antiguos boletos, uniformes y otros elementos que forman parte de la historia del sistema ferroviario argentino.

La programación "Vacaciones en el Tren" combinará el recorrido histórico con actividades recreativas para todas las edades. El objetivo es que los visitantes puedan conocer el patrimonio ferroviario mediante experiencias interactivas, entre ellas el vagón fluorescente, una de las principales novedades de esta edición.