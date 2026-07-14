La película de Las Malas terminó su rodaje y Karla Sofía Gascón emocionó con su despedida: "Ahora toca el exorcismo"

La despedida de Karla Sofía Gascón del rodaje de Las Malas, película sobre la novela de Camila Sosa Villada.

La actriz Karla Sofía Gascón, recordada por la polémica Emilia Pérez, anunció el final de rodaje de la película Las Malas, la adaptación de Armando Bo de la exitosa novela de Camila Sosa Villada, con un emotivo posteo en su cuenta de Instagram. Los detalles sobre el esperado largometraje y la declaración de la actriz que sorprendió a sus fans.

"Hace ya varios meses que me monté en un avión rumbo an Argentina para emprender una nueva aventura cinematográfica de la mano de Armando Bo. Y así ha sido este periodo: un viaje largo que empieza con la incertidumbre, las ganas y la expectativa; que, a mitad de recorrido, se estabiliza; y en el que, durante las últimas horas, los músculos quedan entumecidos y las articulaciones necesitan moverse en otra dirección para no enquilosarse, porque el final del viaje siempre es triste y desolador. Cuesta mucho desprenderse de la costumbre de lo vivido", narró Karla Sofía Gascón en una publicación de final de rodaje.

La actriz se mostró emocionada por su personaje en el filme, la tía Encarna, y expuso: "Ahora toca el exorcismo: liberarse de la tía Encarna y dejar que vuele libre, que se transforme a su antojo, ya sin mi cuerpo y mi mente dándole instrucciones. Qué hermoso personaje. Qué hermosa película hemos realizado". Y por último agradeció al equipo de la película y a Camila Sosa Villada "por regalarnos un poco de ti": "Os llevo en mi corazón, Las Malas, que en realidad son Las Buenas, porque nadie debería ser considerado malo por el mero hecho de existir y ser quien es".

De qué trata Las Malas y cuándo se estrena la película

Las Malas cuenta la historia de una joven travesti que llega a Córdoba en busca de un lugar donde poder ser ella misma. En medio del rechazo, la discriminación y la violencia cotidiana, encuentra refugio en un grupo de travestis que trabajan por las noches en el Parque Sarmiento y que, con el tiempo, se convierten en su verdadera familia.

Lejos de ser solo un relato sobre la marginalidad, la novela explora los vínculos de afecto, la solidaridad y la resistencia de quienes construyen una comunidad para sobrevivir en un mundo que constantemente las expulsa. Uno de sus personajes más emblemáticos es la Tía Encarna, una figura maternal que protege al grupo y cuya presencia resulta clave en la historia.

La película Las Malas está dirigida por Armando Bo y además de Karla Sofía Gascón cuenta en su reparto con Luis Machín, Payuca, Adela Buendia, Romina Escobar y Daniela Ruiz. Daniela Vega y Louta, entre otros. Por el momento no está confirmada la fecha de estreno oficial.