Adrián Suar y Guillermo Francella protagonizarán una película juntos por primera vez.

Adrián Suar y Guillermo Francella presentaron la primera imagen oficial de Un funeral y medio, la película en la que por primera vez actuarán juntos. Se trata de una icónica comedia británica de 2007 protagonizada por Peter Dinklage, el inolvidable Tyrion Lannister de Game of Thrones.

Un funeral y medio será la nueva comedia negra de Ariel Winograd (Cara de queso, Mi primera boda, Hoy se arregla el mundo) que llegará a todos los cines del país en marzo de 2027. Con guión adaptado de Fernando Castets, Un funeral y medio es una comedia negra que combina humor, enredos y secretos familiares en una historia donde un funeral se transforma en una jornada completamente fuera de control.

Elenco completo de Un funeral y medio, la nueva película de Ariel Winograd.

La película sigue a una familia disfuncional que intenta despedir al patriarca mientras una serie de situaciones tan inesperadas como desopilantes convierten el funeral en un verdadero caos. Entre alucinaciones, viejos conflictos, un misterioso desconocido dispuesto a revelar un secreto y un cadáver que parece negarse a permanecer quieto, los personajes deberán atravesar el día más insólito de sus vidas.

Además de Francella y Suar, el film cuenta con un destacado elenco integrado por Juan Minujín, Flavia Palmiero, Agustina Cherri, Arturo Puig, Rodolfo Ranni, Fernanda Mistral, Rodrigo Noya, Pablo Codevilla, Gustavo Bassani, Daniel Araoz y "Coco" Portillo.

Adrián Suar y Guillermo Francella protagonizarán una película juntos por primera vez.

Se trata de la primera vez que Adrián Suar y Guillermo Francella coinciden en una película, aunque ambos tienen agendas ajetreadas: por un lado, Francella disfruta el éxito de la obra Desde el jardín, en el teatro Metropolitan, y Adrián Suar protagoniza la comedia Sottovoce en El Nacional. Además, Suar tiene en carpeta dos estrenos de cine: Yo, Narciso en agosto y Felicidades, que llegará en 2026.

Dónde ver Death at a Funeral, la comedia británica que inspiró la película de Suar y Francella

Death at a Funeral, la película de Frank Oz que se estrenó en 2007 y que tuvo varias adaptaciones en el cine, actualmente puede verse en la plataforma de streaming HBO Max. La película está protagonizada por Matthew Macfadyen (Succession), Peter Dinklage (Game of Thrones), Rupert Graves (Sherlock), Keeley Hawes (Spooks) y Ewen Bremner (Trainspotting), entre otros.