¿Los minions trabajaron para Hitler? La incómoda respuesta de su creador: "Creo que..."

¿Los Minions trabajaron para los nazis?

Los minions volvieron a los cines con Minions & Monsters, una nueva aventura que explora la historia de las criaturas amarillas en los estudios de Hollywood. Y con la película, su creador Pierre Coffin fue protagonista de un incómodo momento durante una entrevista, cuando un periodista le consultó a qué villano servían los minions entre 1939 y 1945, período histórico donde el nazismo causó un genocidio en Europa.

Antes de convertirse en los secuaces de Gru, a lo largo de la historia los minions estuvieron al servicio de los villanos más despreciables y malvados que pudieron encontrar, entre ellos Drácula o Napoleón. Esto llevó a muchos fans a especular acerca de una cuestión no poco perturbadora: ¿qué estaban haciendo los minions entre 1939 y 1945? Una pregunta a la que el director de la nueva entrega de la saga, Minions & Monsters, que ya está en los cines, por fin contestó.

"Sabía que me ibas a hacer esa pregunta. ¡Debería darte vergüenza!", bromeó Coffin en una entrevista concedida a Polygon al ser consultado por dónde estaban los minions durante al Segunda Guerra Mundial. Coffin, responsable de Los Minions y de las tres primeras entregas de Gru, Mi villano favorito, en esta nueva cinta de la franquicia ejerce como director, coguionista y doblador de las divertidas criaturas amarillas.

¿Dónde estaban los minions durante el nazismo?

"Creo que estaban en esa cueva", apuntó Coffin. En la primera película, los minions estuvieron hibernando en una caverna desde 1812 hasta 1968. No obstante, el entrevistador señaló que Minions & Monsters establece que existen varias tribus de Minions. "No estoy intentando eludir la pregunta", aseguró Coffin, explicando que conoce perfectamente las teorías que circulan por Internet sobre que los minions podrían haber trabajado a las órdenes de Adolf Hitler.

El cineasta remarcó en que "los minions que conocemos" de la primera película "estaban atrapados en la cueva". "Estos otros, no sé dónde estaban, pero no formaban parte de la Gran Historia", sentenció Coffin. Ambientada en los años 20, la película relata "la desvergonzada, disparatada y verdadera historia de cómo los Minions conquistaron Hollywood, se convirtieron en estrellas de cine, lo perdieron todo, soltaron monstruos en el mundo y acabaron uniéndose de nuevo en un intento de salvar el planeta del desastre que ellos mismos habían creado", reza la sinopsis oficial.