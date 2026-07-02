Irreconocible: Dustin Hoffman volvió al cine a los 88 años y tras ser denunciado por abuso sexual

Dustin Hoffman volvió al cine a los 88 años y tras ser denunciado por abuso sexual.

A casi una década de ser acusado por abuso sexual y conductas inapropiadas reapareció Dustin Hoffman (88) en Hollywood con El afinador, un thriller de Daniel Roher que lo devolvió a las salas de cine. De qué trata la película de suspenso que está encantando a los críticos de todo el mundo.

Daniel Roher, reconocido por el documental Navalny que le valió el Oscar, debuta en la ficción con un thriller psicológico protagonizado por tres generaciones de actores: Dustin Hoffman, Jean Reno y Leo Woodall. Woodall interpreta a un afinador cuya vida gira en torno al control meticuloso. Cada detalle debe estar en su lugar exacto. Cuando su mundo comienza a desestabilizarse, descubre que existen errores que no pueden corregirse, y que algunas imperfecciones esconden verdades demasiado oscuras para ignorar.

El elenco reúne a Dustin Hoffman, ganador de dos Oscars con cinco décadas de carrera; Jean Reno, actor francés de proyección internacional; y Leo Woodall, quien ha captado atención global en series recientes. La película marca el regreso de Dustin Hoffman a las súper producciones hollywoodenses -en un rol protagónico (en 2024 tuvo personajes de reparto en Kung Fu Panda 4 y Megalópolis, de Francis Ford Coppola) tras haber estado manchado por acusaciones de abuso sexual entre 2017 y 2018.

Dustin Hoffman y Leo Woodall en El afinador, la nueva película de Daniel Roher.

Qué pasó con las acusaciones contra Dustin Hoffman y qué definió la Justicia

Dustin Hoffman fue acusado públicamente de abuso sexual y de otras formas de conducta sexual inapropiada por varias mujeres. Las acusaciones incluyeron acoso sexual, abuso y exhibicionismo (una denunciante aseguró que el actor se desnudó frente a ella cuando era menor de edad y le hizo una petición inapropiada). Hoffman negó las acusaciones de agresión sexual y, tras la primera denuncia, emitió un comunicado en el que pidió disculpas si había hecho sentir incómoda a alguien, aunque sostuvo que no recordaba los hechos tal como fueron relatados. Posteriormente rechazó las denuncias más graves.

En cuanto al plano judicial, no fue imputado ni condenado por abuso sexual, y las acusaciones no derivaron en un proceso penal conocido. Los hechos denunciados habrían ocurrido entre las décadas de 1980 y 1990 y salieron a la luz durante el movimiento #MeToo, entre 2017 y 2018.